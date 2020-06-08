Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 11 kişilik çocuk istismar çetesi çökertildi /08 Haziran 2020 12:09

Almanya'da 11 kişilik çocuk istismar çetesi çökertildi

Almanya'da küçük çocukların görüntülerini çekerek onları istismar ettiğinden şüphelenilen 11 kişi tutuklandı.

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Ülkenin batısındaki Münster şehrinde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 27 yaşındaki zanlının kilere sakladığı 500 terabite kapasiteli bir hafıza kartı içerisinde küçük çocuklara ait video ve fotoğraf görselleri tespit etti.

The Local'de yer alan habere göre savcılığın incelemeye aldığı görüntülerde, 4 yetişkinin yaşları 5 ile 12 arasında değişen üç çocuğa istismar suçu işlediği belirlendi.

Savcı Joachim Poll, istismar görüntülerinin normal bir insanın tahayyül edemeyeceği boyutta olduğunu belirterek, "Bu dört insan ki, onlara insan diyebiliyorsak; cep telefonlarında yaptıkları tüm eylemleri yazılı sohbetlerinde ifşa etmişler. Bunların hepsini tespit ettik." diye konuştu.

Polis, suçların 27 yaşındaki zanlının annesinin Münster'deki yazlık evinde işlendiğini ortaya çıkardı. Yetkililer, olaya karıştığı belirlenen 11 kişinin tutuklandığını aktardı.
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