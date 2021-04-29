Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 150 Euro'luk Kinderbonus yardımı ödemeleri başlıyor /29 Nisan 2021 09:31

Almanya'da 150 Euro'luk Kinderbonus yardımı ödemeleri başlıyor

Almanya'da salgın nedeniyle yapılacak yardımlar kapsamında mayıs ayından itibaren ailelere çocuk başına 150 euro ödenecek.

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2020 yılında Almanya'da koronavirüs salgını çerçevesinde ailelere 300 euroluk 'çocuk bonusu' yardımı ödenmişti. 2021 yılı için planlanan 150 euroluk yardımın mayıs ayından itibaren ailelere ödenmesine başlanacak. Ek olarak sonbahar aylarında da 100 euroluk ikinci bir ödemenin daha yapılması düşünülüyor.

Söz konusu yardım, hali hazırda çocuk yardımı almaya hakkı olan tüm çocuklar için ailelerin hesabına otomatik olarak ödenecek. Bunun için ayrı bir başvuru yapmaya gerek olmayacak. Yapılacak olan ek yardım, çocuk yardımı için yapılan ücretle birlikte değil, birkaç gün sonra farklı bir ödeme olarak hesaplara yansıyacak.

Yüksek gelirli aileler yardım kapsamının dışında tutuluyor. Anne ve babanın çalıştığı ve yıllık toplam geliri 67 bin euroya kadar olan aileler çocuk yardımından yararlanabiliyor. Geliri bu miktarın üzerine çıkan ailelerde çocuk yardımı kademeli olarak düşüyor.

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