Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 2 Türk yangında hayatını kaybetti /16 Eylül 2024 17:45

Almanya'da 2 Türk yangında hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da çıkan ve 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin yerel makamların soruşturma başlattığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan X paylaşımında "Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtilmişti.
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