Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 3 yeni virüs vakası daha... /29 Ocak 2020 00:16

Almanya'da 3 yeni virüs vakası daha...

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılma eğilimi gösteren yeni tip koronavirüse Almanya'da 3 kişide daha rastlandığı ifade edildi.

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde 1 kişinin ölümcül yeni tip koronavirüse yakalandığının bildirilmesinin ardından eyalette 3 yeni vakanın daha tespit edildiği bildirildi.

Alman makamları, hastanın karantina ve tıbbi gözetim altına alındığını bildirdi.

Sputnik'in haberine göre, Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 kişiye daha virüs bulaştığı ve ilk hasta ile birlikte karantina altına alındığı belirtildi.

Virüsten yeni etkilenen şahısların virüs taşıyıcısı olan Çinli kadınla iş ilişkisinin bulunduğu bilgisini veren yetkililer, yaklaşık 40 kişinin daha incelemeye alındığını kaydetti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), daha önce Almanya'da tespit edilen ilk koronavirüs vakasının hastalığın Avrupa'ya yayılma olasılığını etkilemediğini söylemişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybının 106, virüsten etkilenenlerin sayısının ise 4 bin 515 olduğunu açıklamıştı.
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