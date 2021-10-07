Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 3 parti heyeti bir araya geldi /07 Ekim 2021 22:31

Almanya'da 3 parti heyeti bir araya geldi

Almanya'da başbakan Angela Merkel'in görevini bırakması sonrasında yapılan seçimlerin ardında yeni hükümeti oluşturmak için koalisyon görüşmeleri devam ediyor.

SHABER3.COM

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefiyle ön görüşmelere başlandı.

Berlin'deki City Cube konferans salonunda 6 saat süren görüşmelerin ardından partilerin genel sekreterleri, ortak basın toplantısı düzenledi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, görüşmelerin iyi başladığını belirterek, "Göz hizasında bir görüşme oldu. Tüm konular masadaydı. Pazartesi görüşmelere devam edeceğiz" dedi.

Tüm partilerin birlikte bir şeyleri başarmak ve oluşturmak istediklerini vurgulayan Klingbeil, "Sonunda tüm partiler bir hükümet kurmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner de 3 farklı partinin birlikte güven içinde görüşmelerinin önemli bir işaret olduğunu vurgulayarak, "Gelecek günlerde görüşmelere devam edeceğiz" diye konuştu.

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing ise görüşmelerin gerekli ciddiyet içerisinde yürütüldüğünü aktararak, FDP'nin, görüşmelerin derinlemesine devam ettirilmesini istediğini kaydetti.

Seçimlerde, SPD birinci gelmişti

FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için daha önce Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

FDP ve Yeşiller, SPD ile hükümet kurma amacıyla görüşmelere başlama kararı almıştı.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oy almıştı. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da 3 parti heyeti bir araya geldi Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

İşte TÜGVA yağmasının detayları

İşte TÜGVA yağmasının detayları

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:16