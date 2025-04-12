Almanya'da 3 yılda vatandaşlık hakkı kalkıyor





"Turbo vatandaşlık" dönemi sona erdi

Öte yandan SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonunun gerçekleştirdiği vatandaşlık reformu kapsamında, Alman vatandaşlığını alabilmek için gereken ikamet süresi sekiz yıldan beş yıla indirilmişti. Koalisyon hükümeti kurmaya hazırlanan partiler, bu uygulamayı sürdürmekte mutabık kaldı. Buna göre, Almanya'da kesintisiz olarak beş yıl ikamet eden ve B1 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olan göçmenler, vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek.





DW Türkçe'den Wesley Dockery'nin haberine göre Almanya'da koalisyon sözleşmesi üzerinde uzlaşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), onun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), vatandaşlık yasası üzerinde bazı değişikliklere gitme konusunda mutabık kaldı.Koalisyon hükümeti kurmaya hazırlanan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve SPD, kamuoyunda "turbo vatandaşlık" olarak bilinen uygulamayı kaldırma kararı aldı. Buna göre vatandaşlık yasasında, Almanya'ya "iyi entegre olduğunu" kanıtlayabilen bir göçmenin Alman vatandaşlığını üç yılda almasına olanak tanıyan maddelerin değiştirilmesi öngörülüyor.2024 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren uygulama, yeni hükümette küçük koalisyon ortağı olacak olan SPD'nin liderliğindeki SPD-Yeşiller-Hür Demokrat Parti (FDP) hükümeti tarafından hayata geçirilmişti.Üç yılın ardından vatandaşlığa başvuranların, C1 seviyesinde Almanca bilgisinin yanı sıra Alman toplumuna entegre olunduğunu kanıtlar nitelikte olan sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışmış olma veya iş veya eğitim alanında üstün başarı gibi ön koşulları sağlaması gerekiyordu.Söz konusu "hızlandırılmış vatandaşlık" yolu, ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden beri muhafazakâr CDU/CSU'nun yoğun eleştirilerinin hedefindeydi. Hristiyan Birlik partileri, söz konusu vatandaşlık opsiyonunu "turbo vatandaşlık" olarak nitelendirmiş ve üç yıllık sürenin Alman vatandaşlığını hak etmek için çok kısa olduğunu savunmuştu. Böylece seçimi kazanan CDU/CSU, SPD'ye kendi çıkardığı yasadan geri adım attırmış oldu.Koalisyon sözleşmesine göre göçmen kökenliler için bir iyi haber daha var: Vatandaşlık reformunun getirdiği çifte vatandaşlık hakkı, yeni koalisyon hükümeti tarafından korunacak. Her ne kadar Almanya'nın müstakbel başbakanı Friedrich Merz'in başını çektiği muhafazakârlar çifte vatandaşlık hakkına karşı çıksa da, SPD koalisyon müzakereleri sürecinde bu konuda sözünü geçirmişe benziyor.Geçmişte Almanya, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelip vatandaşlığa geçmek isteyenlerin, çifte vatandaş olmalarına izin vermiyordu. Ancak söz konusu vatandaşlık reformunun ardından Alman vatandaşlığına yapılan başvurularda ciddi bir artış yaşandı. Almanya'daki Türkiye kökenliler de bu haktan yararlanan göçmen kökenli toplulukların başında geldi.Öte yandan yeni koalisyon, çifte vatandaş olan kişilerin Alman vatandaşlığının geri alınmasını öngören planlardan da vazgeçti.Daha önce, terör sempatizanı veya Yahudi düşmanı olan veya "özgür ve demokratik temel düzeni ortadan kaldırma çağrısında bulunan" kişilerden vatandaşlığın geri alınıp alınamayacağına yönelik görüşmeler yürütüldüğü basına yansımıştı.CDU/CSU'nun bu önerisine eleştirel yaklaşan SPD, böylesine bir uygulamanın, çifte vatandaşlar için Alman pasaportunu "daha az değerli" hâle getireceğini savunmuştu. Göçmen dernekleri de söz konusu öneriye sert tepki göstermişti.Yeni koalisyon anlaşmasında ise bu tür söylem ve eylemlerde bulunan kişilerin sınır dışı edilmesi için hayata geçirilebilecek yasal değişikliklerin inceleneceği belirtiliyor. Ancak bu uygulama, sadece vatandaş olmayan kişiler için geçerli olacak.