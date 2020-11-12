Almanya'da 300 bin öğrenci, 30 bin öğretmen karantinada

Eğitim bakanları, salgının yayılma hızına rağmen okullarda eğitimin sürmesi konusunda kararlı. Okulları tamamen kapatmak yerine vakaların çıktığı sınıfların kapatılması tercih ediliyor. Sendika ise alınan önlemleri yetersiz buluyor. Türk nüfusunun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 552 ilk ve orta dereceli okulda eğitim salgın nedeniyle aksıyor. Vakaların ortaya çıktığı okulların bazıları tamamen kapanırken, büyük bölümünde ise sadece vakaların tespit edildiği sınıflarda derslere ara verildi. KRV Eyalet Eğitim Bakanlığı, vakaların artması üzerine Noel tatilini birkaç gün öne çekti. KRV’de Noel tatili 21 Aralık’ta başlayacak. Eğitimin önemli derecede aksadığı diğer eyaletler ise Bavyera ve Baden Württemberg. Ülkenin güneyinde yer alan Bavyera Eyaleti’nde 255 okulda düzenli olarak ders yapılamıyor. Bu sayı Baden Württemberg’de 273. Hessen Eyalet Kültür Bakanı Alexander Lorz ise kendi eyaletlerinde okulların yüzde 95’inde eğitimin aksamadan yürüdüğünü açıkladı. Bakan Lorz, “Alınan sıkı önlemler faydasını gösterdi” dedi.





