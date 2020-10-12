Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 33 bölge riskli ilan edildi /12 Ekim 2020 15:07

Almanya'da 33 bölge riskli ilan edildi

Almanya'da son yedi gün içerisinde koronavirüs açısından riskli bölgelere beş yeni bölge daha eklendi. Ülkede her 100 bin kişide 50'den fazla Covid-19 vakasının görüldüğü bölge sayısı 28'den 33'e çıktı.

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Alman halk sağlığı kurumu Robert Koch Institute (RKI) tarafından yayımlanan son verilere göre başkent Berlin vaka sayısının en yüksek olduğu kent durumunda.

Euronews'te yer alan habere göre Almanya genelinde son yedi günde ortalama her 100 bin kişide 25 Covid-19 vakası görülüyor.

RKI tarafından son açıklanan verilere göre her 100 bin kişiden 50'den fazla Covid-19 vakasının görüldüğü yerler listesinde ilk on bölge şu şekilde sıralanıyor:

Berlin Neukölln - 142.3
Berlin Mitte - 106.1
Herne - 86.3
Berlin Tempfelhof-Schöneberg -85.4
Cloppenburg - 81.4
Offenbach - 80.6
Bremen - 79.5
Esslingen - 74.4
Hagen - 72,6
Regen - 72.3
Solingen - 69.1
Köln - 66.3
Frankfurt am Main - 63.7
Essen - 61.8
Stuttgart - 55.8 
Münih - 50.6
Duisburg - 50.1

YENİ KISITLAMALAR

Pazar günü artan vaka sayısı nedeniyle Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Buna göre farklı hane halklarına mensup en fazla beş kişi kamuya açık yerlerde bir araya gelebilecek. Ayrıca bar ve rastoranların çalışma saatleri de sınırlandırıldı.

Münih'te de arttırılan tedbirler doğrultusunda özel ve kamuya açık alanlarda en fazla on kişini bir araya gelmesine izin veriliyor.
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