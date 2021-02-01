Almanya'da 360 bin öğrenciyi etkileyecek karar

Berlin Eğitim Senatörlüğü sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ilk ve orta dereceli okullarda pandemi nedeniyle 14 Şubat’a kadar yüz yüze dersler başlamayacak. Okulların açılması durumunda da öncelikle son sınıf ve bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin ders göreceğinin altı çizildi. Derslerin de sınıflarda küçük gruplar şeklinde işleneceği belirtildi. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kapalı olduğu için birçok öğrenci yarı yıl karnesini de alamadı. Kimi okullar, velilerin isteği üzerine karneleri elektronik posta yoluyla gönderdi. Bazı veliler ise karnelerin elektronik posta yoluyla gönderilmesine karşı çıktı. Berlin’de ilk ve orta dereceli okullarda yaklaşık 360 bin öğrenci eğitim görüyor.





