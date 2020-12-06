Almanya'da 4 bin 151 kişi korona sebebiyle yoğun bakımda

Enstitü verilerine göre, bugüne kadar 29 milyon 141 bin 172 test yapıldı, 1 milyon 1717 bin 322 vaka tespit edildi, aktif hasta sayısı ise 306 bin 100. Son 24 saatte 255 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlamasından bu yana virüs kaynaklı ölenlerin toplam sayısı 18 bin 772 oldu. Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı 4 bin 51’e yükseldi. Son 24 saat içinde yoğun bakıma Almanya genelinde 40 hasta daha alınırken, yoğun bakım hasta sayısının ilkbahar aylarına göre yüzde 40 arttığı belirtildi. Saksonya’da nisan ayı ile karşılaştırıldığında yoğun bakım hasta sayısı aralık ayında 5 kat arttı. Kimi yerleşim alanlarında ise yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve hasta kabul edilmediği belirtiliyor.





