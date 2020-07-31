Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da 4 yıldan bu yana ilk kez yaşandı /31 Temmuz 2020 20:27

Almanya'da 4 yıldan bu yana ilk kez yaşandı

Almanya'da açıklanan veriler ışığında enflasyonun 4 yıllık bir aradan sonra ilk kez sıfırın altına düştüğü görüldü.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da enflasyon oranı son dört yıldan bu yana ilk kez eksi seviyelerde. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da Temmuz ayında enflasyon -0,1 seviyesine geriledi.

Almanya'da eksi enflasyon en son Nisan 2016'da görülmüştü. Federal İstatistik Dairesi enflasyondaki düşüşün sebeplerinden birinin 1 Temmuz 2020'den itibaren yürürlüğe giren KDV indirimi olduğunu açıkladı.

KDV indirimi tüketiciye yansıdı

Almanya'da hükümet, koronavirüs salgınında tüketimi artırmak amacıyla 1 Temmuz - 31 Aralık dönemi için KDV indirimi kararı aldı. Yüzde 19 olan KDV yüzde 16'ya, bazı temel ürünleri kapsayan indirimli KDV oranı yüzde 7'den yüzde 5'e çekildi.

Uzmanlar KDV indiriminin etkisini gösterdiği görüşünde. Commerzbank'ın iktisat uzmanlarından Marco Wagner, "Her ne kadar çok kesin bir hükme varmak zor olsa da görünen o ki işletmeler ve hizmet sağlayıcılar KDV indirimini büyük ölçüde müşteriye yansıtmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Wagner enflasyonun Ağustos'ta yeniden artı seviyeye ulaşabileceğini belirtti ve artan petrol fiyatlarının buna neden olabileceği tahmininde bulundu. 

AMB'de rekor küçülme beklentisi

Enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından da yakından takip ediliyor. AMB, Euro bölgesine dahil 19 ülkede orta vadede yıllık ortalama 2,0 enflasyon hedefini güdüyor. Uzun süreli düşük enflasyon ya da fiyatlarda geniş kapsamlı bir düşüşün işletmeleri ve tüketiciyi yatırımlarını ertelemeye itebileceği tahmin ediliyor. Bunun da ekonomiyi frenleyebileceğinden endişe ediliyor.

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, yerel enflasyonun Avrupa ülkelerinde karşılaştırılmasına olanak sağlayan Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HVPİ) Temmuz ayında yüzde 0,0 düzeyindeydi. Bir önceki aya göre tüketici fiyatları yüzde 0,5 azaldı. AMB, korona krizi nedeniyle Euro bölgesi ekonomisinde rekor küçülme bekliyor.

Federal İstatistik Dairesi Temmuz 2020 için kesin enflasyon oranını 13 Ağustos'ta açıklayacak.

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