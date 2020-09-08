Almanya'da 481 aşırı sağcı tutuklama kararı ile aranıyor

Almanya'da polis haklarında tutuklama kararı çıkarılan aşırı sağcı 481 kişiyi arıyor. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan ve yakalanamayan aşırı sağcıların sayısı Eylül 2017'de 501 ile en yüksek düzeydeydi.





Sol Parti'nin konuyla ilgili verdiği soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanlığı'nın bilgileri bu yılın Mart ayına ait. Buna göre aşırı sağcılara yönelik çıkarılan tutuklama kararlarının toplam sayısının 629 olduğu belirtildi. Bir kişi hakkında birden fazla tutuklama kararı çıkarılabiliyor. Ancak yetkili birimler suçların sadece bir bölümünü "siyasi saiklerle" işlenmiş olarak sınıflandırıyor.



