Almanya'da 9 Avroluk bilet hükümete pahalı geldi

Almanya'daki "trafik lambası" koalisyonunun Ukrayna savaşıyla birlikte yakıt ve enerji maliyetlerinde meydana gelen olağanüstü artışın yurttaşlara yansımasını sınırlandırmak üzere başvurduğu 9 Avroluk genel bilet uygulaması ve otomobil yakıtı indirimi bugün son buldu.





Uygulamada, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının her birinde 9 Avro'ya satılan toplam 52 milyon biletten birine sahip olan herkes, kent içi, bölgesel ve şehirlerarası her tür toplu ulaşım aracında her gün her yöne sayısız seyahat yapabilmişti.





Pompa istasyonlarından benzin, motorin ve fuel dolduran bütün araç sahiplerinden de fiyata yansıyan özel tüketim vergisinin bir bölümü düşülüyordu. Artık bunlar mazi oldu.





Bundan sonra ne olacağı konusunda, "trafik lambası" koalisyonunun Yeşilleri ve Sarıları (Hür Demokratlar) ile Kırmızı (Sosyal Demokrat) Ulaştırma bakanı, alçak sesle, uygulamayı aylık 29 Avro'dan başlayıp 69 Avro'ya ya da yıllık 365 Avro'ya kadar varan bilet fiyatlarıytla ikameye yönelik öneriler ortaya atsalar da Şansölye Scholz hükümeti hiçbir bağlayıcı vaatte bulunmuyor.





Acı gerçek, bugün işlerine gitmek üzere tren ve otobüslere binen herkesin geçtiğimiz yaz, bir ay boyunca sınırsızca yolculuk yapabildiği 9 Avroyla bundan böyle yalnızca bir gidiş dönüş yapabileceği. Üstelik, 2023'te bilet fiyalarına yaklaşık yüzde 30 zammın da eli kulağında.





İspanya'da bedava bilet uygulaması başlıyor

Almanya, "ucuz bilet"in kaç Avro'ya satılması gerekeceğini tartışırken İspanya hükümeti, ağırlıklı olarak Madrid ve Barselona kentlerini kapsayan banliyö ve bölgesel trenler için ücretsiz sezonluk bilet uygulaması başlattı.





İspnya, Lüksemburg'un adından toplu taşıma ağını parasız yapmaya hazırlanan ülkeler arasına katılıyor. Girişim, bir yandan daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı turizmin gelişmesine, öte yandan yurttaşların yükselen enerji fiyatları nedeniyle yakıt tüketimini azaltmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.





Bugün başlayan uygulamayla İspanya'da bazı tren seferleri 1 Eylül - 31 Aralık arasında ücretsiz olacak.





12 Temmuz'da Başbakan Pedro Sánchez tarafından açıklanan program, ulusal demiryolu operatörü Renfe tarafından işletilen kısa ve orta mesafeli trenlerde ve yalnızca İspanya yurttaşları değil, yolculuk yapan herkes için geçerli olacak .





Tüm Renfe banliyö trenlerinde (Cercanías ve Rodalies) ve 300 km'den kısa mesafeleri kapsayan orta mesafeli bölgesel hatlarda (Media Distancia rotaları) ücretsiz bilet uygulaması yapılacak.





Yüzde 100 indirim, tek kişilik biletler için değil çoklu biletler için geçerli olacak Uzun mesafeli tren seferleri ve kamu ulaşımı dışında kalan şirketler bu önlemlerin kapsamı dışında kalacak.





Uygulamanın geçerli olduğu hatlarda ayda yaklaşık 48 milyon yolcu bölgesel ve banliyö trenleriynde yolculuk yapıyor. Uygulama öncelikle ülkenin banliyö tren yolcularının yüzde 80'ini oluşturan İspanya'nın en büyük iki kenti Madrid ve Barselona sakinlerini etkileyecek.





Proje, daha sürdürülebilir ulaşım biçimlerinin avantajlarını tanıtmayı ve bunun yanı sıra İspanya'da özellikle şiddetle hissedilen hayat pahalılığı ortamında araba kullanımını azaltmayı amaçlıyor. Ücretsiz sezonluk biletler, bütün ülkeye yayılmasa da uygulama kapsamına giren her yerde düşük ve orta gelirli aileler üzerindeki hayat pahalılığı baskısını da hafifletmeyi öngörüyor.





Avusturya'da iklim bileti

2021 sonunda Avusturya, yurttaşları arabalarını evlerinde bırakmaya teşvik amacıyla ülkedeki tüm toplu taşıma araçlarında geçerli yüksek indirimli bir "iklim bileti" uygulaması başlatmıştı.