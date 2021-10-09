Almanya'da, ABD'li diplomatların 'Havana Sendromu' şikayetleri arttı

Almanya'da polis, "Berlin'deki ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik sonik silahlı saldırı" iddialarını incelemeye başladı.





Der Spiegel'de yayımlanan bir makaleye cevap vermek için açıklama yayımlayan polis, ağustos ayından bu yana konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Der Spiegel, ABD Büyükelçiliği tarafından sunulan kanıtlar doğrultusunda en az iki dosya açıldığını aktarmıştı.





Avusturyalı yetkililer de Viyana'daki ABD Büyükelçiliği'nde görülen bir grup vaka nedeniyle Amerikalı yetkililerle çalıştıklarını ifade etti.





Dünya genelinde şimdiye kadar yaklaşık 200 olası 'Havana Sendromu' vakaları bildirildi. Bu şikayetler Çin, Hindistan ve hatta Washington DC'deki diplomatlar ve istihbarat çalışanlarında görüldü. Kanada da kendi Havana Büyükelçiliği'nde benzer vakalar gördüğünü ifade etti.





Nedeni tespit edilemeyen ani beyin hasarına "Havana Sendromu" diye hitap ediliyor. 2016'nın sonlarında Küba'daki ABD'li ve Kanadalı konsolosluk çalışanları ani semptomlar göstermeye başlamıştı. Bu semptomlar arasında "garip sesler duyma, baş ağrısı, duyma kaybı, hafıza kaybı ve mide bulantısı" vardı. Eski ABD başkanı Donald Trump, 2017'de Küba'yı "saldırılarla" bu semptomlara sebep olmakla suçladı.





ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü "Havana Sendromu" sendromları gösteren kişilere daha iyi tıbbi hizmet sağlanması için hazırlanan yasayı onayladı.





HAVANA SENDROMU NEDİR ?





Havana sendromu, Küba'daki Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada büyükelçiliği personellerinin yaşadığı bir dizi tıbbi bulgu ve semptomdur. Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarına kadar uzanan çeşitli sağlık sorunları yaşadıkları ortaya çıktı.

ABD hükûmeti Küba'yı bu semptomlara neden olan belirsiz saldırıları kasten gerçekleştirmekle suçladı. ABD buna yanıt olarak büyükelçiliğindeki personel sayısını minimuma indirdi.[3] 2018'de Çin'deki ABD'li diplomatlar, Küba'da bildirilenlere benzer sorunların yanı sıra, diğer ülkelerde faaliyet gösteren ve bu ülkelerle dünyadaki Rus gizli operasyonlarına karşı koymanın yolları konusunda müzakere eden gizli CIA ajanları bildirdi



