Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da, ABD'li diplomatların 'Havana Sendromu' şikayetleri arttı /09 Ekim 2021 09:32

Almanya'da, ABD'li diplomatların 'Havana Sendromu' şikayetleri arttı

Almanya'da polis, "Berlin'deki ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik sonik silahlı saldırı" iddialarını incelemeye başladı.

SHABER3.COM

Almanya'da polis, "Berlin'deki ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik sonik silahlı saldırı" iddialarını incelemeye başladı. 

Der Spiegel'de yayımlanan bir makaleye cevap vermek için açıklama yayımlayan polis, ağustos ayından bu yana konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Der Spiegel, ABD Büyükelçiliği tarafından sunulan kanıtlar doğrultusunda en az iki dosya açıldığını aktarmıştı.

Avusturyalı yetkililer de Viyana'daki ABD Büyükelçiliği'nde görülen bir grup vaka nedeniyle Amerikalı yetkililerle çalıştıklarını ifade etti. 

Dünya genelinde şimdiye kadar yaklaşık 200 olası 'Havana Sendromu' vakaları bildirildi. Bu şikayetler Çin, Hindistan ve hatta Washington DC'deki diplomatlar ve istihbarat çalışanlarında görüldü. Kanada da kendi Havana Büyükelçiliği'nde benzer vakalar gördüğünü ifade etti.

Nedeni tespit edilemeyen ani beyin hasarına "Havana Sendromu" diye hitap ediliyor. 2016'nın sonlarında Küba'daki ABD'li ve Kanadalı konsolosluk çalışanları ani semptomlar göstermeye başlamıştı. Bu semptomlar arasında "garip sesler duyma, baş ağrısı, duyma kaybı, hafıza kaybı ve mide bulantısı" vardı. Eski ABD başkanı Donald Trump, 2017'de Küba'yı "saldırılarla" bu semptomlara sebep olmakla suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü "Havana Sendromu" sendromları gösteren kişilere daha iyi tıbbi hizmet sağlanması için hazırlanan yasayı onayladı.

HAVANA SENDROMU NEDİR ? 

Havana sendromu, Küba'daki Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada büyükelçiliği personellerinin yaşadığı bir dizi tıbbi bulgu ve semptomdur. Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarına kadar uzanan çeşitli sağlık sorunları yaşadıkları ortaya çıktı.

ABD hükûmeti Küba'yı bu semptomlara neden olan belirsiz saldırıları kasten gerçekleştirmekle suçladı. ABD buna yanıt olarak büyükelçiliğindeki personel sayısını minimuma indirdi.[3] 2018'de Çin'deki ABD'li diplomatlar, Küba'da bildirilenlere benzer sorunların yanı sıra, diğer ülkelerde faaliyet gösteren ve bu ülkelerle dünyadaki Rus gizli operasyonlarına karşı koymanın yolları konusunda müzakere eden gizli CIA ajanları bildirdi

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da, ABD'li diplomatların 'Havana Sendromu' şikayetleri... Sonraki Haber >>

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:30:42