Almanya'da AfD desteğiyle göç politikası sertleştirildi





AfD sevinçli

DW Türkçe'de yer alan habere göre Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin hazırladığı, Almanya'daki göç politikalarının sertleştirilmesini öngören iki önerge Federal Meclis'te oylandı. Yasa dışı giriş teşebbüsünde bulunan tüm kişilerin geri gönderilmesini öngören ilk tasarı, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin de oylarıyla meclisten geçti. Tasarı 348 lehte, 345 aleyhte,10 çekimser oy ile kabul edilirken 30 milletvekili oylamaya katılmadı.Ana muhalefetteki CDU ve CSU'nun toplam milletvekili sayısı 196. İlk önergeyle ilgili tartışma oturumunda Hür Demokrat Parti (FDP), Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve bir bağımsız milletvekili yasa tasarısına destek yönünde görüş bildirdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti ise tasarıya hayır oyu vereceğini açıkladı. Sol çizgideki Sarah Wagenknecht İttifakı ise oylamada çekimser oy kullanacağını duyurdu.AfD milletvekili Bernd Baumann oylamanın "tarihi" bir niteliğe sahip olduğunu söyleyerek tüm Batılı ülkelerde "yeşil sol ana akıma karşı bir hareketin" söz konusu olduğunu ve bu hareketin Almanya'ya da ulaştığını belirtti. Baumann "Bu kırmızı-yeşil egemenliğin Almanya'da da ilelebet sonunun geldiğini ifade ediyor. Şimdi ve burada yeni bir dönem başlıyor ve buna da biz öncülük ediyoruz" diye konuştu.Hrıstiyan Birlik Partileri'nin "Beş Maddelik Planı" komşu ülkelerle kara sınırlarında aralıksız kontroller ve "yasa dışı giriş teşebbüsünde bulunan tüm kişilerin geri gönderilmesini" öngörüyor. Önergeye göre, iltica talebinde bulunanlar da yine sınırdan içeri alınmayacak. Hakkında Almanya'yı terk etme kararı olup da burada yaşamaya devam edenler "anında gözaltına alınacak", sınır dışı uygulaması ise Suriye ve Afganistan'ı kapsayacak şekilde her gün uygulanacak. Suçlular ve toplum için risk teşlik eden kişiler "sınır dışı edilene dek süresiz ev hapsine alınacak." Federal Polis Teşkilatı'na da, sınır dışı için tutuklama ve ülkeden ayrılana dek gözaltı uygulama başvurusunda bulunma yetkisi verilecek.CDU/CSU'nun "iç güvenlikte yeni bir politikaya" geçilmesini öngören ikinci önergesi ise meclisteki diğer hiçbir partiden destek görmedi. Önerge 190 lehte, 509 aleyhte ve 3 çekimser oy ile reddedildi. Burada, 27 maddede dile getirilen talepler listesinde güvenlik kurumlarının yetkilerinin güçlendirilmesi, bu bağlamda IP adreslerinin üç ay boyunca kayıt altına alınması ve elektronik yüz tanıma sisteminin çok daha yaygınlaştırılması gibi istekler dile getirilmişti.