Almanya'da AfD yine gündem: İki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı /10 Ekim 2025 13:43

Almanya'da AfD yine gündem: İki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Aşırı sağcı Alman siyasi partisi AfD'ye üye iki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Böylece, biri hakaret, diğeri Hitler selamı vermekle suçlanan iki milletvekili hakkında cezai soruşturma yürütülebilecek.

Almanya'da aşırı sağcı muhalefet partisi Almanya İçin Alternatif'in (AfD) iki milletvekili, Stephan Brandner ile Matthias Moosdorf'un dokunulmazlıkları, üyesi oldukları federal parlamento tarafından kaldırıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre perşembe akşamı yapılan ilgili oylamada, iktidardaki koalisyonu oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri, dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanırken AfD'li üyeler çekimser kaldı. Böylece her iki milletvekili hakkında cezai soruşturma yapılmasının önü açılmış oldu.

AfD'nin federal parlamento grup sözcülerinden biri, Brandner'in bir gazeteciye hakaret, Moosdorf'un ise Hitler selamı vermekle suçlandığını bildirdi.

AfD Genel Başkan Yardımcısı Brandner ile haftalık haber dergisi Spiegel için çalışan bir kadın gazeteci arasında  yaklaşık bir yıldır hukuki süreç yaşanıyor. Gera Savcılığı tarafından hakaret iddiasıyla yürütülen soruşturmada Brandner, söz konusu gazeteciyi "faşist" olarak nitelendirmekle suçlanıyor. Brandner, bir yıl önce yaptığı açıklamada "Tarafımdan dile getirilen kavrama bir parça bile olsa hukuka aykırılık anlamı yüklemeye benim hayal gücüm yetmiyor" demişti.

AfD'nin Rusya dostu olarak tanınan dış politika uzmanı siyasetçisi Moosdorf ise federal parlamentoda yer alan bir odada, yaklaşık iki buçuk sene önce Hitler selamı vermekle suçlanıyor.
