Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Afganistan ve Suriye'ye sınır dışılar gündemde /27 Ağustos 2024 14:33

Almanya'da Afganistan ve Suriye'ye sınır dışılar gündemde

Solingen'de üç kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından Afganistan ve Suriye'ye sınır dışıların hızlandırılması gündemde.

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Almanya'nın Solingen kentinde geçen cuma akşamı üç kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının ardından ülkede kalma izni bulunmayan Afgan ve Suriyelilerin daha hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi talepleri arttı. 26 yaşındaki Suriyeli zanlı, cumartesi günü polise teslim olarak saldırıdan kendisinin düzenlediğini söylemiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, teröristler ve suç işleyenlerin sınır dışı edilmesinin şu an için de mümkün olduğunu belirtti ancak 'Afganistan'daki Taliban ve Suriye'deki Esad diktasına' işaret ederek bunun her zaman uygulanmadığını kaydetti.

Suç işleyen ve tehlike arz eden kişilere geçici koruma statüsü verilmediğini, daha önceden geçici koruma almış kişilerin suç işlediklerinde bu statüyü kaybettiklerini hatırlatan Baerbock, "Katillere ve teröristlere burada yer yok. Bu, anayasamıza, özgürlüklerimize, yaşam tarzımıza karşı çıkan, İslamcılığı yaymaya çalışanlar için de geçerli" dedi.

'SIĞINMACILAR TOPTAN SORGULANIR HALE GELMEMELİ'

Almanya'daki geçici koruma statüsünü kaybeden ve hapis cezasını tamamlayan kişilerin Afganistan ya da Suriye'ye nasıl gönderileceği konusuna da kafa yorulması gerektiğini kaydeden Yeşiller partili politikacı, diğer yandan sığınmacıların geçici koruma statülerinin toptan sorgulanır hale gelmemesi gerektiği uyarısında da bulundu.

Hür Demokrat Partili (FDP) Adalet Bakanı Marco Buschmann da özellikle Suriye'ye sınır dışı taleplerine destek vererek Suriye'de insanların güven içinde yaşayabileceği bölgeler bulunduğunu, Afganistan içinse bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetmişti.

ANA MUHALEFETİN DE GÜNDEMİNDE

Suriye ve Afganistan'a sınır dışılar, bugün Başbakan Olaf Scholz ile ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz arasındaki görüşmenin de gündemindeydi. Başbakanlık'ta bir saat süren görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadı ancak Solingen'deki saldırı sonrasında alınması gereken önlemlerin görüşüleceği daha önceden bildirilmişti.

Önümüzdeki yıl eylül ayında yapılacak genel seçimlerde iktidarda yer almasına kesin gözüyle bakılan CDU, Solingen saldırısı sonrasında hükümete bir talepler kataloğu sunarak işbirliği teklifinde bulunmuştu. Katalogda, Suriye ve Afganistan'dan sığınmacı alınmasının durdurulması, Almanya'ya iltica başvurusu reddedilen Afgan ve Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gibi talepler yer alıyordu. Ancak Merz, bu iki ülkeden sığınmacı kabulünün durdurulmasının hukuken nasıl hayata geçirileceği konusunu açıklığa kavuşturmadı.
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