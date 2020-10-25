Samanyolu Haber /Dünya / "Almanya'da ağır suç işleyen mülteci sınırdışı edilsin" /25 Ekim 2020 12:04

"Almanya'da ağır suç işleyen mülteci sınırdışı edilsin"

Almanya’nın Dresden kentinde Suriyeli bir mültecinin iki kişiyi bıçaklaması üzerine, ağır suç işleyen ve tehlikeli mültecilerin sınır dışı edilmesi tartışması yeniden alevlendi.

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Saldırının meydana geldiği Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Roland Wöller, ağır suçlu ve tehlikeli mültecilerin sınır dışı edilemez kapsamından çıkarılmasını istedi. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, ülkede cinayet işleyen insanların koruma bekleyemeyeceğini söyledi ve sınır dışı talebine destek verdi.

DIŞİŞLERİ FARKLI GÖRÜŞTE

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer da, koruma altındaki mültecilerin sınır dışı edilemeyeceği yasasının gözden geçirilmesinden yana olduğunu söyledi. Seehofer, ağır suç işleyenlerin Suriye’de huzurlu bölgelere gönderilmesini çok istediğini, ancak Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda farklı görüşte olduğunu belirtti.

 
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