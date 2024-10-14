Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da alarm: 'Ruslar saldıracak' /14 Ekim 2024 15:24

Almanya'da alarm: 'Ruslar saldıracak'

Alman istihbaratı Rusya'nın ülkede sabotaj yapma ihtimaline karşı alarma geçti

SHABER3.COM

Alman istihbarat servislerinin Rusya'nın, Almanya'da sabotaj yapma ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu bildirildi. 

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Federal Mecliaste yaptığı konuşmada, Moskova'nın ajanları ve yandaşlarının sabotaj ve casusluk faaliyetlerinin Almanya'da arttığını söyledi. Haldenwang, "Rus istihbarat servislerinin saldırgan eylemlerini gözlemliyoruz." dedi. 

Spiegel'de konuyla ilgili yer alan haberde, Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl, Moskova'nın ülkelerindeki gizli istihbarat faaliyetlerinin görülmemiş düzeye ulaştığına işaret etti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Batı'nın kırmızı çizgilerini test ettiğini belirten Kahl, durumun daha da kötüleşmesini beklemediklerini ifade etti. 

Alman Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Martina Rosenberg de Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr), casusluk ve sabotaj faaliyetlerinin odak noktası olduğunu söyledi. Rosenberg, "Kritik altyapıya yönelik casusluk girişimleri endişe verici ve daha fazla dikkat gerektiriyor." dedi. 

'BÜYÜK FELAKET ŞANS ESERİ YAŞANMADI'
Alman güvenlik yetkililerinin özellikle temmuz ayında, Leipzig Havalimanı'nda bir konteynerin alev aldığı olayın sabotaj ihtimalinin olmasından dolayı büyük endişe duydukları belirtildi. 

Leipzig Havalimanı'ndaki olayın kargo sevkiyatındaki bir yangın çıkarıcı cihaz nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti. 

Söz konusu sevkiyatın zamanında yapılması durumunda uçakta çıkacak yangın sonucu büyük bir felaketin meydana gelebileceği ancak şans eseri uçağın gecikmesi sonucu yangının önceden çıktığı için felaketin meydana gelmediği ifade edilmişti.
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