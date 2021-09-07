Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Allianz’a soruşturma /07 Eylül 2021 13:56

Almanya'da Allianz’a soruşturma

Alman düzenleyici kurumu, ülkenin en büyük finans şirketi Allianz’ın geçen yıl ABD yatırım fonlarının bazılarının zarar etmesi ve sonrasında kapatmasının ardından, Allianz’ın Yapılandırılmış Alfa Fonlarına yönelik soruşturma başlattı.

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Soruşturma devam ettiği için adının açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynakların Reuters’a yaptıkları açıklamaya göre, Almanya’nın mali denetim kurumu BaFin tarafından yürütülen soruşturma, kurumun birden fazla departmanında yürütülüyor. Bu soruşturma, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen Yapılandırılmış Alfa Fonlarına yönelik ve ilgili soruşturmalar nedeniyle birçok yatırımcı davasıyla karşı karşıya olan Allianz üzerindeki baskıyı artırıyor. Allianz, soruşturmanın merkezindeki fonları yöneten tahvil devi Pimco ve Allianz Global Investors aracılığıyla yönetilen 2.4 trilyon euro varlığa sahip dünyanın en büyük para yöneticilerinden biri. Kaynaklar, BaFin yetkililerinin, fon birimi dışındaki Allianz yöneticilerinin, milyarlarca dolarlık zarara yol açan olaylardan ne ölçüde haberdar olduklarını veya bu olaylara ne ölçüde dahil olduklarını incelediklerini söylediler. Allianz sözcüsü, BaFin soruşturması hakkında sorulara yanıt vermedi.

Koronavirüs salgınının piyasaları çıkmaza sürüklemesinin ardından fonlar yüzde 80 veya daha fazla değer kaybetti. Allianz opsiyonlara yapılan yanlış yatırımlardan kaynaklanan ciddi kayıpların ardından 2019 sonunda 2.3 milyar dolar değerindeki iki fonu Mart 2020’de kapattı. Diğer fonlardaki kayıplar bazı yatırımcıların kalan paralarını geri çekmesine neden oldu.
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