Almanya'da altyapı alarmı: 16 bin köprü ağır hasarlı

Almanya'da karayolu ulaşım altyapısının temel unsurlarından olan köprülerin bilineninden çok daha fazlasının ağır şekilde hasarlı olduğu tespit edildi.





Çevre örgütü Transport & Environment (T&E) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülke genelinde federal hükümetin sorumluluğundaki yaklaşık 16 bin köprünün ciddi şekilde bakımsız durumda olduğu belirtilerek bunların güçlendirilmeleri ya da yeniden inşa edilmeleri gerektiği ifade edildi.





Çevre örgütünden yapılan açıklamada, hasarlı olduğu tespit edilen köprülerin taşıdıkları risklere dikkat çekilerek, bakımlarının daha fazla ertelenmesi hâlinde, yapıların daha da fazla aşınmaya maruz kalacağı ve bunun da orta vadede maliyetleri katlayacağı uyarısında bulunuldu.





DW Türkçe'nin haberine göre örgüt, köprülerin onarımı veya yeniden inşası için federal, eyalet ve yerel düzeylerde yapılması gereken yatırım tutarını ise takriben 100 milyar euro olarak hesapladı.





Köprü hasarlarının zamanında giderilmemesi halinde, ani kapanmaların söz konusu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, en güncel örnek olarak Berlin'in batısındaki A100 otoyolu üzerindeki Ringbahn Köprüsü gösterildi. Mart 2025'te taşıyıcı sisteminde oluşan çatlağın büyümesi üzerine köprü ulaşıma tamamen kapatılmış ve ardından 1963 yapımı köprünün yıkımına başlanmıştı. Köprünün ne zaman yenileneceği ise belirsizliğini koruyor. Ringbahn Köprüsü, Almanya'nın en yoğun ulaşım kavşaklarından biri olan Funkturm Otoyol Kavşağı üzerinde yer alıyor.





Yerel düzeyde ise en çarpıcı örnek, Dresden'deki Carolabrücke gösterildi. Elbe Nehri üzerindeki köprünün bazı bölümleri Eylül 2024'te çökmüştü.





"11 bin köprü acilen onarılmalı"

Köprülerin çoğunun 1970'li yıllarda, o dönemki trafik yüküne göre inşa edildiğini ve bugünkü yoğunluğu karşılamaktan uzak olduğuna işaret edilen T&E, açıklamasında, Alman Ulaştırma Bakanlığı'nın 2022 tarihli köprü modernizasyon programının da yetersiz olduğu kaydedildi.





Söz konusu programa göre Bakanlık 10 yıl içinde 4 bin köprüyü kapsamlı şekilde yenileyecek. T&E'nin hesaplamalarına göre ise en az 11 bin köprünün anılan süre içerisinde elden geçirilmesi gerekiyor. Doğu Almanya'daki bazı eyaletlerde ise köprülerin büyük kısmı 1990'lı yıllarda daha yüksek taşıma kapasitesine göre inşa edildiğinden şu an daha iyi durumda bulunuyor.





T&E Almanya Sorumlusu Benedikt Hey, federal hükümetin köprülerin onarım ihtiyacını görmezden geldiğini ileri sürerek, bu gecikmelerin ileride oluşacak maliyetleri daha da artıracağını kaydetti. Hey, "Bu mantıksız ve pahalı. Çünkü her gecikme, gelecekte çok daha fazla maliyet demek" ifadelerini kullandı.





T&E, Mayıs ayında göreve başlaması beklenen koalisyon hükümetine yeni yol yapımı yerine mevcut köprülerin bakım ve onarımına öncelik vermesi çağrısında bulundu. Ayrıca yerel yönetimlere daha fazla altyapı finansmanı sağlanması çağırısı yapıldı.



