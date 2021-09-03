Almanya'da anketlere göre Sosyal Demokrat Parti yükselişte

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde yapılan son kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranını artırdığını ortaya koydu. Alman Birinci Televizyon Kanalı'nın (ARD) seçmenlerin eğilimini incelediği "DeutschlandTrend" anketine göre SPD halihazırda Almanya'da en güçlü siyasi parti. Sosyal Demokrat Parti "DeutschlandTrend"in şimdiye dek yaptığı kamuoyu yoklamalarında 2017 Şubat'ından bu yana ilk kez birinci parti. Ankete göre, bu Pazar günü seçim yapılsa SPD'nin oy oranını yüzde 7 artırarak yüzde 25 oy alacağı tahmin ediliyor. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) ise oy oranının Ağustos başına göre yüzde 7 azalarak yüzde 20'ye düştüğü belirtildi.





Ankete göre son aylarda yükselişe geçen Yeşiller'in oy oranı yüzde 3 azalarak yüzde 16'ye geriledi. Sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) oy oranı yüzde 2'lik artışla yüzde 12, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yüzde 1 artışla yüzde 13, Sol Parti'ninki ise yüzde 6 görünüyor.





Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'in "Politbarometer" anketi de Sosyal Demokrat Parti'nin iki yıldan bu yana ilk kez Hristiyan Birlik partilerinin önüne geçtiğini gösteriyor. Bin 301 seçmenle yapılan anketin sonuçlarına göre SPD'nin oy oranı yüzde 3'lük artışla yüzde 25'e ulaşırken, Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı yüzde 22'lik orana sahip. Yeşiller yüzde 3'lük kayıpla yüzde 17, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 1'lik artışla yüzde 11, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 1'lik artışla yüzde 7 oy oranına sahip.





Hangi koalisyon isteniyor?

DeutschlandTrend'e katılanların yüzde 35'i SPD'nin öncülüğünde bir koalisyon kurulmasını olası görürken, yüzde 24'lük kesim SPD'nin Hristiyan Demokrat Birlik'le halihazırdaki koalisyonu sürdürmesinden yana bir tavır sergiledi. Yüzde 13 ise Yeşiller'in öncülüğünde bir koalisyon hükümeti kurulmasını temenni ediyor.



