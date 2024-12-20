Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 11 ölü, 80 yaralı

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya'da Noel'e kısa süre kala, Magdeburg Kenti'ndeki Noel Pazarı'na kanlı bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Siyah renkli bir BMW kullanan saldırgan yüksek hızla kalabalığın arasına daldı.Akşam saat 19.04'te gerçekleşen saldırıda ortalık savaş alanına döndü. İnsanlar sağa-sola savrulurken, 11 kişinin öldüğü, en az 80 kişinin yaralandığı belirtildi.Saldırganın yakalandığı belirtilirken, henüz ismi ve nereli olduğu konusunda bir bilgi alınamadı.80 yaralıdan bir çoğunun durumu ağır. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Yaralılar sadece Magdeburg değil, çevredeki hastanelere da kaldırıldı. Noel Pazarı ise kapatıldı, halkın kent merkezine girmemesi istendi.Almanya'nın diğer kentlerindeki Noel Pazarları'na da sık sık saldırı ihbarı yapılıyordu. Noel Pazarları'nın girişlerine beton bloklar konuluyordu. Magdeburg'daki saldırının tam olarak nasıl gerçekleştiği bilinmiyor. Saksonya- Anhalt Eyaleti Başbakanı olay yerine hareket ederken, ülkedeki tüm siyasilerden tepkiler yükseldi.Almanya'da daha önce de Noel Pazarı'na kanlı saldırılar gerçekleştirildi. Bıçaklı, silahlı ya da araçlı saldırılarda can kayıpları oldu. Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı. Saldırgan İtalya'ya kaçmış ve orada bir çatışmada öldürülmüştü.