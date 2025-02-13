Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var /13 Şubat 2025 13:21

Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Almanya’nın Münih kentinde bir araba kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

SHABER3.COM

Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığa daldı, Alman medyası olayda 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayın ardından bölgede büyük bir panik yaşandı.

Polis olayın meydana geldiğini doğrularken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerinde yoğun bir kalabalık olduğu görüldü. BR 24’ün aktardığına göre, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları, aracın bilinçli bir şekilde kalabalığa yönlendirildiğini öne sürerken, bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını iddia etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:05:35