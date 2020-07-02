Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da asgari ücrete zam /02 Temmuz 2020 11:18

Almanya'da asgari ücrete zam

Almanya'da hükümet ile Asgari Ücret Komisyonu'nun anlaşmasına göre asgari ücret kademeli olarak 1 Temmuz 2022'ye kadar saati 9,35'den 10,45 euroya çıkacak.

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Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, asgari ücretin 2021 yılının ocak ayından itibaren 9,50, 6 ay sonra 9,60, 1 Ocak 2022’de 9,82'ye ve 1 Temmuz 2022’den itibaren 10,45 euro olacağını açıkladı.

Almanya'da 2015'te yürürlüğe giren asgari ücret uygulaması saati 8,50'den 9,35 euroya çıkarmıştı.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada bin 656 euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.
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