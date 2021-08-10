Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşı karşıtlığına karşı önlem /10 Ağustos 2021 20:09

Almanya'da aşı karşıtlığına karşı önlem

Almanya'da Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları aşılama oranlarını artırmak amacıyla yeni kurallarda uzlaştı: Birçok yere girişte negatif test istenecek ama bedava test politikasına son verilecek.

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Almanya'da Covid-19'a karşı aşılanma oranlarını yükseltmek amacıyla yeni tedbirler alınacak. Buna göre, birçok yere girişte aşı kartı veya negatif test sonucu istenecek ancak zorunlu testler bundan böyle bedava olmayacak. 

Başbakanı Angela Merkel ile 16 federal eyaletin başbakanının toplantısında alındığı belirtilen karar, 11 Ekim'de devreye girecek. Merkel ile eyalet başbakanlarının ücretsiz testlere son verme kararı aldığı belirtildi. Çocuklar, gebeler ve tıbbi gerekçelerle aşı yaptıramayanlar bu kuraldan muaf olacak.

Bedava testlere son verilirken, aşı yaptırmayanların restoranlar ve kiliseler dahil kapalı alanlara girişte negatif test sonuçlarını göstermeleri gerekecek. Almanya'da ofis, okul, dükkan ve toplu ulaşım gibi alanlarda maske zorunluluğunun da sürmesi bekleniyor.

Nüfusun yaklaşık 55'inin tamamen aşılandığı, yüzde 62.5'inin ise bir doz aşı yaptırdığı Almanya'da, vaka ayıları Delta varyantı nedeniyle yeniden artmaya başlamıştı. Ülkede geçtiğimiz hafta boyunca günlük sayı 3 binin üzerinde seyretmişti.
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