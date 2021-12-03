Almanya'da aşı olmayanlarIn hayatı daha da zorlaşacak

Başbakanlık görevini devretmeye hazırlanan Angela Merkel ile muhtemel halefi Olaf Scholz başkanlığında bugün 16 eyalet başbakanının katılımıyla yapılan toplantıda, Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni önlemler kararlaştırıldı.





Almanya genelinde artık dükkanlara, restoranlara, sinema ya da spor salonlarına girişte, koronavirüse karşı aşılanmış ya da hastalıktan iyileşmiş olma koşulu getiriliyor. Aşı olmayanlar, toplumsal hayatta geniş sınırlamalarla karşı karşıya kalacak.





Merkel, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında "durum çok ciddi" diyerek, dördüncü dalganın kırılması için yeni kurallara uyulması ve ulusal düzeyde dayanışmanın sergilenmesi gerektiğini vurguladı.





Vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle pek çok hastanenin ağır yük altında olduğunu; kimi yoğun bakımların kapasite sınırına ulaştığını; buradaki birçok hastanın başka hastanelere nakledilmek durumunda kaldığını söyleyen Merkel, salgının frenlenmesini sağlayacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.





Aşı konusunda yasa çıkarılarak bunun tüm vatandaşlar için yükümlülük haline getirilmesi çağrılarını değerlendiren Merkel, yoğun ikna çabalarına rağmen aşı olanların oranını olması gereken düzeye çıkartamadıklarını söyledi. "Mecliste oy verme hakkım olsaydı, bu yükümlülüğün kabulünden yana oy kullanırdım" dedi.





8 Aralık'ta başbakanlığı devralması beklenen Olaf Scholz ise konuşmasında hastanelerin yoğun bakımlarında çok büyük acılar yaşandığına işaret etti; henüz aşı olmamış kişilere "lütfen aşı olun" çağrısını yineledi.

Basın toplantısında konuşan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst de durumun çok ciddi olduğunu; Almanya'da sağlık sisteminin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu denli ağır bir sınamayla karşı karşıya kalmadığını söyledi.

Almanya'da Covid-19 vaka sayılarındaki kaygı verici artış sürüyor. Robert Koch Ensitüsü'nün (RKI) Perşembe günü açıkladığı verilere göre son 24 saatte görülen vaka sayısı 73 bin 209 olurken, 388 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni kararlar ne öngörüyor? Federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin üzerinde anlaştıkları karar metninde, "salgın ülkemizi çok ağır bir şekilde etkiliyor" ifadelerine yer verilirken ulusal dayanışma sergileyerek vaka sayılarının azaltılacağı; sağlık sistemi üzerindeki yükün hafifletileceği vurgulandı.

Bundan böyle ülke genelinde dükkanlara, alışveriş merkezlerine, restoranlara, sinema, kültürel etkinlik ve spor salonlarına girişte, "2G" kuralı olarak adlandırılan, aşılanmış ya da iyileşmiş olduğunu kanıtlama şartı uygulanacak. Gerekli denetimin yapılmasından ilgili işletmeler sorumlu olacak.

2G kuralı yalnızca temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı süpermarketlerde ve eczanelerde uygulanmayacak. Buralarda müşteriler icin maske takma zorunluluğu devam edecek.

Son dönemde okullarda vaka sayısının artması nedeniyle, artık tüm sınıflarda öğrenciler için maske takmak zorunlu olacak.

Spor ve kültürel etkinliklere sınırlamalar Hükümetin belirlediği yeni kurallar, açık havada düzenlenecek spor ve kültürel etkinlikler için de yeni sınırlamalar getiriyor.

2G kuralına bağlı kalmak ve tıbbi maske takmak koşuluyla, açık havada en fazla 15 bin kişinin katılımıyla etkinlik düzenlenebilecek. Seyirci kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kullanılabilecek.

Kapalı mekanlarda yapılacak büyük etkinliklere de kısıtlamalar getirildi. Buna göre ancak iç mekan kapasitesinin yüzde 30'u kullanılabilecek, etkinliklere en fazla 5 bin kişi katılabilecek. Vaka sayısının yüksek olduğu eyaletlerde etkinlikler iptal edilecek, futbol karşılaşmaları gibi spor etkinlikleri de seyircisiz yapılacak.

Yılbaşı gecesi de alanlarda kalabalık kutlamaların yapılmasına izin verilmeyecek.

Koronavirüs vakalarının çok fazla arttığı eyaletlerde, çok daha katı önlemler uygulanacak. Vaka sayısının bir haftada 100 bin kişide 350'yi geçmesi durumunda, bu eyaletlerde barlar, gece kulüpleri kapatılacak.

Gerekli görüldüğü takdirde, "2G -Plus" denilen kural da devreye sokulabilecek. Buna göre iç mekanlardaki etkinliklere katılacak olanların, aşılı ya da hastalığı atlatmış olmaları da yeterli sayılmayacak. Bu belgelere ek olarak, negatif bir test sonucunu da ibraz etmeleri istenecek.

Aşı olmayanların sosyal temasları sınırlandırıyor Yeni önlemlerle, sadece kalabalık sosyal etkinlikler değil, özel kutlamalara ve bir araya gelmelere de sınırlamalar getirildi.

Vatandaşların evde ya da dışarda bir araya gelmek istedikleri kişiler arasında, aşı olmamış olanların da olması durumunda, yeni sınırlama kuralları uygulanacak.

Böyle bir durumda, bir haneden kişiler, diğer bir haneden en fazla iki kişiyle bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçük çocuklar bu sınırlamadan istisna tutulacak.

Aşılanma oranları artırılacak



