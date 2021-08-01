Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşı olmayanların yarısı aşı olmak istemiyor /01 Ağustos 2021 18:58

Almanya'da aşı olmayanların yarısı aşı olmak istemiyor

Almanya'da yapılan bir anket çalışması, corona virüsü aşısı olmayanların yarısından fazlasının aşı olmak istemediğini ortaya çıkardı.Almanya’nın çok okunan haftalık gazetelerinden Bild am Sonntag, araştırma şirketi Insa’nın yaptığı Covid-19 aşısı anketinin detaylarını paylaştı.

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Gazetenin paylaştığı haberde, ankete katılanların yüzde 54’ü corona virüsü aşısı olmayı istemediğini söyledi. Ankete katılanların ve aşı olmayanlardan oluşan yüzde 27’lik kesimin ise bir noktada aşı olmayı düşündüğü belirtildi. Henüz aşı olmayanların yüzde 19’u ise henüz karar vermediğini dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 67’sinin aşıya güvenmediği için aşı olmak istemediği ortaya çıktı. Gazeteye konuşan SPD’li Karl Lauterbach, “Bu insanların gelecekte bazı yasaklara maruz kalmasını bekleyebiliriz. Sonbaharda vakalar tekrar artınca aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir. Barlara ve gece kulüplerine girişler engellenebilir, lokantaların kapalı alanlarına giriş engellenebilir” dedi.

Öte yandan yapılan bir diğer ankette ise halkın yüzde 61’i aşı olmayanlara yasak ve kısıtlama getirilmesini desteklediği belirtildi. Ankette, halkın yüzde 61’i aşı olmayanların spor müsabakalarına gitmelerine, yüzde 58’i ise sinema, müze ve tiyatrolara, yüzde 54’ü ise restoranlara girişlerine yasak getirilmesini istiyor.

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