Almanya'da aşı randevusuna gelmeyenlere para cezası önerisi

Almanya'da Delta varyantına rağmen giderek daha fazla kişinin Covid-19 aşısı için aldıkları randevulara gitmediği belirtildi. Kızılhaç'ın Berlin başkanı Mario Czaja, randevusuna gitmeyenlere para cezası kesilmesini önerdi.





Deutschlandfunk Radyosu'na konuşan Czaja, Berlin'deki aşı randevusu alanların yüzde 5 ila yüzde 10'unun gelmediğini, özellikle ikinci dozunu yaptıracak kişilerin randevuyu kaçırmaya eğilimli olduğunu söyledi. Kentteki aşı merkezlerine günde 15 bin doz aşının yapılmasının planlandığını ve boşa harcanan randevuların Delta varyantı yayılırken aşılama kampanyasını yavaşlattığını belirten Czaja, boş kalan randevu saatlerinde başkalarının aşılanabileceğine dikkat çekti.





Czaja, randevusuna gitmeyenlere 25 ila 30 euro arasında para cezası kesilmesini önererek, bu kişilere en azından başkalarına yer açılması için gitmeyecekleri randevuları iptal etme çağrısında bulundu. Czaja, randevu alıp da gitmeyenler yüzünde açıkta kalan aşıların üç ila dört gün buzdolaplarında tutularak kullanıldığını ve çöpe atmadığını da ekledi.





Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin aşı merkezlerinin medikal direktörü Christian Fuellers da, özellikle genç erkeklerin tek dozun yeterli olacağına inanarak ikinci randevularına gitmediğini söyledi. Fuellers, birçok kişinin de aile veya şirket doktoru tarafından aşılandıkları veya tatilde oldukları için ikinci doz randevularını boşta bıraktıklarını belirtti.





Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise randevusuna gelmeyen para cezasının şu an için düşünülmediğini söyledi.





İstatistiklere göre, Almanya'da haftalık yapılan aşı sayısı haziran ayının ikinci haftasındaki sayıya oranla yüzde 18 azaldı.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin yüzde 80 oranında aşılanmış olmasını hedeflediğini açıklamıştı. Ancak şu ana dek Almanların yüzde 39'u iki doz, yüzde 56.5'i en az bir doz aşı oldu. Avrupa'nın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi olan Almanya'da şu an yeni vakaların yarısında Delta varyantı görüldü. Varyantın bu ay içinde ülkedeki vakaların büyük çoğunluğunu oluşturmasını bekleniyor.