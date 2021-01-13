‘Almanya'da aşı zorunlu olmayacak’

Spahn, “Her üç günde bir yeni ateşli tartışmalara gerek yok. Ben Meclis’te söz verdim. Bu salgında aşı mecburiyeti olmayacak” dedi. Sağlık Bakanı Spahn bu sözlerle Bavyera eyalet Başbakanı Markus Söder’in huzur ve bakımevlerinde çalışan personele aşı zorunluluğu talebini kesin bir dille reddetti. Bakıcıların verdiği hizmeti öven Spahn, onlarla konuşarak aşıya ikna edilmelerini istedi ve “Biz aşıya güvene önem veriyoruz” diye konuştu. İngiltere’de yayılan koronavirüsün yeni türünün çok tehlikeli olduğuna dikkati çeken Spahn, “Bu türün Almanya ve Avrupa’ya yayılmasına karşı elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi ve daha fazla seyahat kısıtlamalarına gideceklerini açıkladı. Sağlık Bakanı Spahn, sosyal temas kısıtlamalarında insanları iki ya da üç ay daha dişlerini sıkmaya çağırdı ve aşıyla durumun değişeceğini söyledi.





TALİHSİZ TARTIŞMA

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkan Vekili Baerbel Bas da aşı zorunluluğu talebine karşı çıktı ve bunu çok talihsiz bir tartışma olarak niteledi. Bu tür taleplerin korkuları körüklediğine işaret eden Bas, asıl görevin aşıya karşı korkuları almak olduğunu belirtti. Bas, insanlarda aşıya karşı korkuları yenmek için geniş bir aydınlatma kampanyası sürdürülmesini istedi.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de Alman hükümetinin daha önce aşı zorunluluğun getirilmeyeceğini açıkladığını, hükümetin bu sözünün geçerli olduğunu belirterek “İnsanlar aşının güvenliği ve etkinliği konusunda ikna olursa büyük çoğunluk aşı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bakım ve sağlık personeli arasında çok sayıda aşı olmak istemeyen kişinin bulunduğuna işaret ederek bu meslek grubuna aşı olma zorunluluğu getirilmesinin gözden geçirilmesini talep etmişti.