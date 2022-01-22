Almanya'da aşı zorunluluğu için ilk girişim

"50 yaş üstüne getirilmesini isteyenler de var"





Scholz'ten meclis tartışmasına destek





PCR testlerinde önceliklendirme uygulanacak





Almanya'da koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) bir grup milletvekili aşı zorunluluğu getirilmesi için ilk somut girişimi başlattı. Ülkede 18 yaşından büyüklere aşı zorunluluğu getirilmesini öngören bir taslak hazırlayan yedi milletvekili, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Federal Meclis'te böyle bir düzenleme yapılmasını tartışmaya açmayı planlıyor.Girişimin destekleyicilerinden biri olan SPD'li milletvekili Dagmar Schmidt, aşı zorunluluğu getirilmesine partisi içinde geniş bir destek olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Milletvekilleri, hazırlanan taslakta "Ancak yüksek aşı oranlarıyla sağlık sistemimizi sürekli yoğunluktan koruyabilir ve kamusal hayata kısıtlamalar getirilmesini önleyebiliriz" ifadelerine yer verildi.Başkent Berlin'de aşı zorunluluğunun 50 yaş üstüne uygulanmasını savunan görüşler de var. Ancak SPD'li Schmidt, partisinde çoğunluğun 18 yaş üstü zorunluluğu desteklediğini belirtti. Schmidt, aşı zorunluluğu olmadan toplumsal bağışıklık sağlanarak endemik aşamaya geçilemeyeceğini ifade etti.Koalisyon ortaklarından FDP'nin sağlık politikaları sözcüsü Christine Aschenberg-Dugnus ise genel bir aşı zorunluluğuna kuşkuyla bakıyor. Aşının yanı sıra Omikron varyantının yayılmasının da toplumsal bağışıklıkta rol oynayabileceğini ifade eden Aschenberg-Dugnus, öncelikle Mart ortasına kadar sağlık çalışanlarına getirilen aşı zorunluluğunun sonuçlarını da görmek gerektiğini vurguladı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise girişime destek verdi. Federal Meclis'te yapılacak tartışmanın sonucuna geniş bir toplumsal destek beklediğini ifade eden Scholz, sürecin büyük bir uzlaşma ile tamamlanacağını düşündüğünü kaydetti. Yetişkinlere aşı zorunluluğu getirilmesine sıcak bakan Scholz, böyle bir zorunluluğun ancak yasayla olması gerektiğini de vurguladı.SPD'li kaynaklar Mart ayı sonuna kadar Federal Meclis'ten bir karar çıkmasını bekliyor. Muhalefetteki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, yedi vekilin aşı zorunluluğu girişimine tepkili.Almanya'nın komşusu Avusturya dün aşı zorunluluğunu kabul eden ilk Avrupa Birliği üyesi olmuştu. 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan yasal düzenleme uyarınca,aşı yaptırmaktan kaçınanlar Mart ortasından itibaren 600 ila 3 bin 600 euro arasında değişen yüksek para cezalarına çarptırılacak.Öte yandan Almanya'da PCR testlerine laboratuvarlardaki yoğunluk nedeniyle önceliklendirme uygulanacak. Almanya'da Omicron varyantı kaynaklı vakalardaki yüksek artış nedeniyle PCR testi yaptıranların sayısı artmış ve laboratuvarlarda yoğunluk oluşmuştu.Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, önümüzdeki ay vakalarda daha da artış beklediklerini belirterek organizasyonel düzenlemeler yapmaları gerektiğini söyledi.