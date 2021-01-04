Almanya'da aşılama neden yavaş ilerliyor?

Aralık ayı ortasından bu yana yürürlükte olan tam kapanma önlemlerine karşın Almanya'da koronavirüs vakalarında gözle görülür bir düşüş meydana gelmemesi siyasetçileri harekete geçirdi. Bir yandan önlemlerin uzatılması üzerinde tartışmalar sürerken, diğer yandan da Aralık ayı sonunda başlayan aşılama konusunda Alman hükümeti eleştiriliyor. Hükümete, aşılama sürecinin yavaş, sipariş edilen aşıların yetersiz olduğu eleştirileri yöneltiliyor. Aşılama hızının artırılması amacıyla, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, daha fazla kişinin aşılanabilmesi için azami 42 gün arayla iki doz vurulması gereken BioNTech/Pfizer aşısının vurulma aralığının uzatılması önerisini gündeme getirdi. Almanya'nın yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu'nun bu konudaki kararı bekleniyor.





Peki Almanya'da şu ana kadar kaç kişi aşı oldu, aşılama neden hızlı ilerlemiyor? 6 soruda merak edilenler:





Almanya kaç doz aşı sipariş etti ve bunun ne kadarı şimdiye kadar kullanıldı?

Avrupa Birliği (AB) merkezi Almanya'nın Mainz kentinde bulunan BioNTech şirketinden 200 milyon doz aşı sipariş etti ve Aralık ayında da şirket ile 100 milyon doz üzerinde anlaştı. Almanya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, AB ile hareket eden Almanya'nın ilk etapta BioNTech şirketinden 55 milyon 800 bin milyon doz, Amerikalı Moderna şirketinden 50 milyon 500 bin doz aşı alması planlandı. Federal hükümet, BioNTech'in Alman şirketi olmasından ötürü 30 milyon dozluk aşı için de ön sipariş verdi. Ancak bu sipariş, BioNTech'in üretim kapasitesini artırması şartına bağlandı. Şu ana kadar BioNTech siparişi aşılardan 1 milyon 300 bini eyaletlere dağıtıldı. Almanya'nın aşı planı doğrultusunda önce yaşlı ve bakımevi sakinleri, 80 yaş üzerindeki vatandaşlar, bakım ve hastane personeli aşılanmaya başlandı. Robert-Koch Enstitüsü'nün verilerine göre şu ana kadar 238 bin 800 kişi aşılandı. Gelecek aşı sevkiyatı 8 Ocak'ta yapılacak. Şubat başına kadar 2 milyon 680 bin doz aşının daha eyaletlere dağıtılması bekleniyor.





Aşılama neden yavaş ilerliyor?

Sağlık Bakanlığı bu noktada topu aşılamayı organize eden eyalet yönetimlerine atıyor. Aşılamanın hızlı ilerlememesi öncelikle huzurevi sakinlerinin aşılanmasına bağlanıyor. Zira huzur ve bakımevlerinde kalanların aşılanması ancak aşı ekiplerinin buralara gitmesi ile mümkün oluyor. Bunun aşı merkezlerindeki kitlesel aşılamaya kıyasla daha fazla zaman aldığına dikkat çekiliyor. Ayrıca aşılamadan önce kısa bir doktor kontrolü de şart koşuluyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, tüm huzur ve bakımevi sakinlerinin aşılanması hedefine Ocak ayı ortasında ulaşılabileceğini söyledi.



