Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağcı AfD, anketlerde ilk sıraya çıktı /10 Nisan 2025 12:17

Almanya'da aşırı sağcı AfD, anketlerde ilk sıraya çıktı

Almanya’da Şubat ayında yapılan seçimlerin ardından Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar koalisyon hükümeti konusunda anlaşırken son anketlere göre aşırı sağcı parti AfD anketlerde birinci parti oldu.

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23 Şubat’ta yapılan seçimlerde yüzde 20.8 oy alarak en büyük ikinci parti olan ve ana muhalefet görevini üstlenen aşırı sağcı AfD, çok kısa bir sürede seçimlerde yüzde 28.5 oy alan Hristiyan Demokratları (CDU/CSU) ankeletlerde geride bıraktı.

Ipsos anketine göre, 23 Şubat seçimlerini kazanan Merz’in CDU/CSU bloğuna destek beş puanlık düşüşle yüzde 24’e gerilerken, Almanya için Alternatif (AfD) üç puanlık artışla yüzde 25’e ulaştı ve ilk kez önde gelen bir ankette birinci oldu.

AfD, 23 Şubat’ta ikinci sırayı alarak İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana aşırı sağcı bir partinin gösterdiği en iyi performansı göstermişti. Ipsos anketine göre görevden ayrılan Şansölye Olaf Scholz’un Sosyal Demokratlarına (SPD) desteğin değişmeyerek yüzde 15’te kaldığı görüldü.


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