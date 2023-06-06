Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağcı AfD üyesi, 'Nazi sloganı atmakla' suçlandı /06 Haziran 2023 07:45

Almanya'da aşırı sağcı AfD üyesi, 'Nazi sloganı atmakla' suçlandı

Savcılar AfD'nin önde gelen isimlerinden Höcke'nin bilerek halk önünde alenen Nazi sloganı attığını iddia ediyor.

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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin önde gelen üyelerinden  Björn Höcke 2021 yılındaki bir konuşmasında Nazi sloganı kullandığı iddiasıyla suçlandı.

Halle kentindeki savcılar, iddianamede Höcke'nin 21 Mayıs 2021'de ülkenin doğusundaki Merseburg'da 250 kişinin katıldığı bir toplantıyı "Her şey Almanya için" ifadeleriyle bitirdiğini belirtti ve siyasetçinin bu sözlerin kökeninin farkında olduğunun altını çizdi.

Söz konusu sloganın Nazilerin paramiliter kanadı olan fırtına birlikleri tarafından kullanıldığı biliniyor. Höcke'nin avukatları ise bu sözlerin suç teşkil etmediğini ifade ediyor.

Almanya'nın geçmişiyle ilgili revizyoncu görüşleriyle tanınan Höcke 2018'de Berlin'deki Holokost Anıtı'nı "utancın anıtı" olarak tanımlamış ve ülkenin geçmişini 180 derece dönerek hatırlaması gerektiğini ifade etmişti.

Son kamuoyu yoklamalarına göre AfD'ye verilen desteğin rekor düzeyde arttığı bir dönemde Alman iç istihbarat servisleri partinin özellikle Merseburg'un da yer aldığı Thuringia şubesini resmi gözetim altına aldı.
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