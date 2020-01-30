Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağcı isim için yeni adım: Artık 'dokunulmaz' değil /30 Ocak 2020 21:23

Almanya'da aşırı sağcı isim için yeni adım: Artık 'dokunulmaz' değil

Almanya'da aşırı sağa karşı verilen mücadelede yeni bir adım atıldı. Sağ popülist parti AfD'nin Federal Parlamento Grup Başkanı Gauland’ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

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Sağ popülist parti Almanya için Alternatif’in (AfD) Federal Parlamento Grup Başkanı Alexander Gauland’ın dokunulmazlığı kaldırıldı. Gauland hakkında Almanya’da vergi kaçakçılığından soruşturma açılmıştı.

Federal Meclis’te Gauland hakkında dokunulmazlığının kaldırılması oylaması, Frankfurt Savcılığı’nın AfD’li politikacı ile ilgili başlattığı vergi kaçakçılığı soruşturması üzerine yapıldı.

Oylamada, AfD milletvekillerinin büyük kısmı çekimser kalırken, mecliste temsil edilen diğer 5 partiden vekiller Gauland’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

Frankfurt Savcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan Gauland hakkında mahkemece verilen arama ve evraklara el koyma kararlarını uygulayabilecek.

Almanya’da dokunulmazlığı olan politikacılar hakkında hukuki soruşturma ancak parlamentonun onayıyla mümkün olabiliyor. Savcılığın talebi olması halinde parlamento dokunulmazlığın kaldırılmasını oylamaya sunabiliyor.
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