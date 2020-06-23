Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 'aşırı sağcı' örgütü yasaklandı: 4 eyalette operasyon /23 Haziran 2020 13:28

Almanya'da 'aşırı sağcı' örgütü yasaklandı: 4 eyalette operasyon

Almanya’da aşırı sağcı ‘Nordadler’ (Kuzey Kartalı) adlı örgüt, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in emriyle yasaklandı.

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Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Saksonya, Brandenburg ve Aşağı Saksonya’da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen baskınları, Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter kendisine ait Twitter hesabından duyurdu. İçişleri Bakanlığı bu örgütle birlikte son üç yılda federal aşırı sağcı 20 örgütü yasakladı.

Alter, mesajında, “Sabah saatlerinden beri dört eyalette polisler önlemler aldı. İnternette de aşırı sağcılığa ve antisemitizme yer yoktur” dedi. Polis baskın yaptığı adreslerde örgüte ait belge, doküman ve suç unsuru olabilecek bilgi topladı. Örgüt, nasyonal sosyalizm ideolojisiyle kendisine taraftar toplamaya çalışırken, ‘Halk Devrimi’, ‘Halk Gençliği’, ‘Halk Toplumu’ ve ‘Halk Rönesansı’ adı altında faaliyet gösteriyordu. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2017’de kurulan ‘Kuzey Kartalı’ örgütü, Adolf Hitler ve onun gibi nazi döneminin sembol liderlerini kendilerine örnek alarak ülke genelinde örgütlenme faaliyetleri yürütüyor, internet üzerinden antisemitizm ideolojisini yayıyor ve özellikle küçük yerleşim birimlerinde örgütleniyor.
Örgüt geçen yılki Halle saldırısını da desteklemişti. Halle’de aşırı sağcı bir saldırgan otomatik silahlarla kentteki sinagogu basmak istemiş, içeri giremeyince önce yoldan geçen bir kadını öldürmüştü. Ardından da yakınlardaki döner büfesine girerek içeridekileri dakikalarca taramıştı. O sırada yemek yiyen 20 yaşındaki bir Alman genci vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti.
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