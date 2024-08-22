Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağcı suçlarda bir rekor daha /22 Ağustos 2024 17:47

Almanya'da aşırı sağcı suçlarda bir rekor daha

Almanya'da 2024 yılının ilk yarısında 9 bin 802 aşırı sağ motivasyonlu suç vakası polis kayıtlarına geçti.

SHABER3.COM

Frankfurter Rundschau gazetesinin Sol Partili Petra Pau'nun verdiği soru önergesine İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yanıta dayandırdığı haberine göre bu, altı aylık bir dönem içinde Almanya'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük aşırı sağ kaynaklı suç sayısına tekabül ediyor.

2023'ün ilk yarısında ise 6 bin 992 aşırı sağ motivasyonlu suçla yine bir rekor kırılmıştı.

Haberde gamalı haç grafitileri çizilmesi ve Nazi sloganları atılmasının da suç olarak kaydedildiği belirtildi.

Aşırı sağ çıkışlı genel suç oranlarındaki artışa karşın şiddet içeren suçların sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 318 olarak tespit edildi. Bu yılın ilk yarısında aşırı sağcı şiddet suçlarına maruz kalan 166 kişi yaralandı.

Sol Partili siyasetçi Petra Pau aşırı sağ motivasyonlu suçlardaki artışın endişe verici boyuta ulaştığını söyledi. Sol Partili siyasetçi Petra Pau aşırı sağ motivasyonlu suçlardaki artışın endişe verici boyuta ulaştığını söyledi.

Aynı zamanda Fedaral Meclis Başkan Yardımcısı olan Sol Partili siyasetçi, bu durumun sokaklara da taştığını belirterek "Almanya için Alternatif (AfD) ve onun yeni sağ ideolojisi, sağcı şiddetin itici gücü olarak hizmet ediyor" dedi.

Pau, bu yıl ülkenin doğu eyaletlerinde yapılacak seçimlerde aşırı sağcı AfD'nin daha fazla temsil edilmesinden endişe duyduğunu da ifade etti.

Seçimler Thüringen ve Saksonya'da 1 Eylül'de, Brandenburg'da ise 22 Eylül'de yapılacak.

Frankfurter Rundschau gazetesindeki haberde özelikle doğudaki Saksonya eyaletinde aşırı sağ motifli suçların fazla olmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapıldı.

Saksonya'da 2024'ün ikinci çeyreğinde 600'den fazla sağ motivasyonlu suç işlendi. Bu sayı diğer eyaletlerdeki suç oranlarının çok üzerinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da aşırı sağcı suçlarda bir rekor daha Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:40:28