Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağcılara operasyon: 12 gözaltı /15 Şubat 2020 11:53

Almanya'da aşırı sağcılara operasyon: 12 gözaltı

Almanya'da, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı bir örgüte bağlı 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri daha önce görevi askıya alınmış eski bir polis.

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Federal Başsavcılıktan yapılan yazlı açıklamada, 4 kişinin 'aşırı sağcı terör örgütü kurmak', 8 kişinin de 'örgüte destek sağlamak' şüphesiyle gözaltında alındığı bildirildi.

Açıklamada, mevcut soruşturma ışığında hepsi Alman vatandaşı olan zanlılara yönelik şüphelerin doğrulandığı bildirildi.

Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde gözaltına alınan zanlılardan Werner S, Michael B, Thomas N. ve Tony E. ile ismi belirtilmeyen bir kişinin, Almanya'nın devlet ve toplum düzenini sarsmak hedefiyle Eylül 2019'da terör örgütü kurduğu ifade edildi.

'İç savaş benzeri koşulların oluşmasını hedefliyorlardı'

Euronews'te yer alan habere göre örgütün, ülkede siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar yaparak iç savaş benzeri koşulların oluşmasını amaçladığı belirtildi.

Eylemlerini gerçekleştirmek için zanlıların birçok kez bir araya geldiği, bu toplantıların Werner S. tarafından koordine edildiği, Tony E'nin de bu konuda Werner S'yi desteklediği aktarıldı. Zanlıların internetten ve telefon görüşmeleriyle de temasta bulunduklarına işaret edildi.

8 kişinin de bu örgüte maddi destek vermek, silah temin etmek ve yapılacak saldırılara iştirak etmek için söz verdiği kaydedildi.

12 zanlının tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Aşırı sağcı örgüt kuruldukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 13 kişinin evlerinde arama yapılmıştı

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