Almanya'da aşırı sağcıların Merkel ve Scholz'a yönelik suikast planları önlendi

Almanya'da karanlık ağ (darknet) üzerinden siyasetçilere suikast planlarını koordine etmekle suçlanan Martin S. Dortmund'da gözaltına alındı.





Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, dün yakalanan 46 yaşındaki zanlının Almanya'da siyasetçilere, kamu görevlilerine ve kamuoyunda tanınmış kişilere suikast çağrısında bulunduğu kaydedildi.





Karanlık ağda suikast hazırlığı

Bu planları için Martin S.'in karanlık ağ üzerinden işlettiği anonim bir platformda infaz listesi, siyasetçiler ile hükümet yetkililerinin "hassas verilerini" ve bomba yapım kılavuzlarını paylaştığı açıklandı.





Hem Alman hem Polonya vatandaşı olduğu belirtilen Martin S., terörizmin finansmanı, devlete tehdit oluşturan nitelikte ağır şiddet eyleminin teşviki ve kişisel verileri yayma suçlamaları yöneltiliyor.





İnfaz listesinde eski Almanya başbakanları da yer alıyor

Bild gazetesi ve Spiegel'ın haberine göre zanlının işlettiği platform Türkçe'de "Suikast Politikası" anlamına gelen "Assassination Politics" adını taşıyor ve bu platformda yer alan infaz listesinde sıralanan isimler geniş yankı buldu.





Alman basınında yer alan haberlere göre Martin S.'in karanlık ağdaki platformunda paylaşılan infaz listesinde, en az 20 isim bulunuyor.





Bu isimler arasında Almanya'nın eski başbakanları Angela Merkel ile Olaf Scholz'un yanı sıra eski bakanlar, hakimler ile savcılar yer alıyor.





Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, hakkındaki soruşturmanın Haziran ayında başlatıldığına dikkat çektiği zanlının suikastleri için para toplamaya çalıştığını, karanlık ağdaki platformun da "aşırı sağcı bir platform" olduğunu söyledi.





Öldürenlere "kripto" ödeme vaadi

Federal Başsavcılık açıklamasında, Bakan Dobrindt'in de söylediği gibi zanlının kripto bağışlar topladığına dikkat çekiliyor.





Martin S'in, bu bağışlarla infaz listesinde yer alan isimleri öldürenlere kripto varlıklarla ödeme vaadinde bulunduğu belirtildi.





"Demokrasi düşmanı"

Karanlık ağdaki platformda ayrıca aşırı sağcı ve ırkçı ideolojik unsurların yanı sıra komplo teorilerinin de yer aldığı bildirildi.





Güvenlik kaynaklarına göre zanlı, aşırı sağcı "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) grubunda yer alıyor.





Zanlının "demokrasi düşmanı ideolojileri" benimsediği ve savunduğu görüşlerin aşırı sağcı "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) görüşleriyle örtüştüğü kaydediliyor.





Martin S.'nin karanlık ağ platformundaki faaliyetleri hakkındaki bilgilinin, ilgili birimlere Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından iletildiği, soruşturmayı da Federal Başsavcılığın üstlendiği aktarılıyor.