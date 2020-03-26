Almanya'da aşırı sağın kalesi eyalet göçmen ve mülteci doktorları göreve çağırdı

Göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) adeta "kalesi" olarak bilinen Saksonya eyaletindeki Tabipler Birliği, daha önce gerekli lisansları olmadığı için çalıştırılmayan göçmen doktorları ilan vererek göreve çağırdı.







Euronews'te yer alan habere göre sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yapılan çağrıda, “Çalışmak için lisansı olmayan göçmen doktorlar, salgına karşı yardımcı olabilir.” denildi.







Saksonya Tabipler Birliği, yapılan çağrıya şu ana kadar çalışma izniyle ilgili formalitelerin bitmesini bekleyen 300’ü aşkın gönüllü yabancı doktorun olumlu yanıt verdiğini söyledi.







Açıklamaya yapılan yorumda Birlik bu kişilerin korona testi ve diğer destek faaliyetlerinde yardımcı olabileceğini belirtti.





Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2015 yılında 1 milyon göçmene ülkenin kapılarını açma kararını adından Saksonya’da aşırı sağın oyları ciddi bir şekilde artış göstermişti.





Almanya’da salı günü itibarıyla 30 bini aşkın vaka görülürken, 149 kişi hayatını kaybetti.



