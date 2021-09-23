Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşısızlara tazminat yok /23 Eylül 2021 10:42

Almanya'da aşısızlara tazminat yok

Almanya’da 1 Kasım’dan itibaren aşı yaptırmayan çalışanlar, karantinaya girmeleri halinde çalışmadıkları günler için tazminat veya ödenek almayacak.

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Almanya Sağlık Bakanı ile eyalet sağlık bakanları gerçekleştirdikleri toplantıda Almanya genelinde bu konuda ortak bir uygulama konusunda anlaştı. Toplantıda uygulamanın ilk olarak 11 Ekim’de başlaması ele alındı. Aynı tarihten itibaren testler de ücretli olacak. Ancak Berlin ve Hessen eyaletlerinin Aşı olmayan insanlara aşı yaptırmaları için fırsat verilmesini istediği ve bu nedenle uygulamanın 1 Kasım’a çekildiği belirtildi.

ÜST SINIR 2 BİN 16 EURO

Almanya Daimi Aşı Komisyonu’nun tavsiye kararına göre ilk aşı yaptıranlar, ikinci aşıyı 4 ile 12 hafta içinde yaptırabiliyor. Almanya’da sağlık daireleri tarafından karantinaya alınan bir çalışanın 6 haftalık çalışamaması durumunda net maaşının yüzde 100’ü devlet tarafından karşılanıyor. Yedinci haftadan itibaren ise net maaşının yüzde 67’si ödeniyor. Tazminatta üst sınır ise 2 bin 016 euro.
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