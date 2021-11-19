Almanya'da aşısızların hayatı zorlaşacak

Koronavirüs vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Almanya'da, Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile bir araya gelen eyalet başbakanları salgınla mücadele için yeni önlemler konusunda uzlaşmaya vardı. Yeni önlemler, aşı olmayanlara daha sık test zorunluluğu ve salgının durumuna göre bazı kısıtlamalar öngörüyor.

Görevini devretmeye hazırlanan Başbakan Merkel toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya'da artan vaka sayılarına işaret ederek, hastanelerde durumun kaygı verici olduğunu vurguladı. Pandeminin başından beri sıkı tedbirlerden yana bir tutum izleyen Merkel, bu toplantı sonrasında da federal düzeyde ve eyaletler düzeyinde önlemlerin daha önce artırılmasını istediğinin altını çizdi.

Hastanelerin durumuna göre "2G" kuralı





Sağlanan uzlaşma çerçevesinde, enfeksiyonun yayılma hızına göre kültürel etkinlikler, spor faaliyetleri ve toplantılar ile yakın temas gerektiren hizmet sektöründe ve gastronomide "2G" kuralı geçerli olacak. Aşı olmayanlara belirli kısıtlamalar getiren "2G" kuralına göre, bu etkinlik ve mekanlara sadece koronavirüse karşı aşı olanlar veya Covid-19 geçirenler kabul edilecek.





Toplantıda, salgının hangi aşamasında bu kuralın uygulanacağına dair ortak kriterler de belirlendi. Buna göre, vaka sayısı değil, hastaneye yatış yoğunluğu belirleyici olacak.





Hastaneye yatış yoğunluğu, son yedi gün içinde 100 bin nüfus başına kaç kişinin hastanede yatarak tedavi gördüğüne göre belirleniyor. Bir eyalette hastaneye yatış yoğunluğu 3'ü geçerse kültürel etkinlikler, spor faaliyetleri, çeşitli etkinlikler ve yakın temas gerektiren hizmet sektörü ve konaklamada "2G" kuralı devreye girecek.





Eğer hastaneye yatış yoğunluğu 6'yı geçerse aşı olanlar ve hastalığı geçirenlerden de bu yerlerde negatif test sonucu istenecek.





Bu değerin 9'u aşması halinde ise aşı olmayanlar için sosyal temas kısıtlaması gibi önlemler alınması öngörülüyor.





Almanya'da Hamburg, Aşağı Saksonya, Saar ve Schleswig-Holstein dışındaki 12 eyalette hastaneye yatış yoğunluğu 3'ün üzerinde bulunuyor. Thüringen'de bu değer 18,54 ile Saksonya-Anhalt eyaletinde ise 11,97 olarak tespit edildi.



