Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bakan et fiyatlarının artırılmasını istedi, halk destek verdi /05 Ocak 2022 17:25

Almanya'da bakan et fiyatlarının artırılmasını istedi, halk destek verdi

Almanya’da halk, hayvanların daha iyi koşullarda tutulması şartı ile et fiyatlarının artmasına destek veriyor. Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Rukwied, konuyu gündeme getiren Tarım Bakanı Özdemir‘e destek verdi.

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Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğu, kesim hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi karşılığında et ve et ürünlerine daha fazla para ödemeye hazır olduğunu ifade etti. Augsburger Allgemeine gazetesinin, kamuoyu araştırma şirketi Civey'e yaptırdığı ve sonuçlarını Çarşamba günü duyurduğu ankete katılanların yüzde 61'i, et ürünü fiyatlarının artmasına neden olacak, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik olası bir yasal düzenlemeyi destekliyor. Yüzde 32'lik bir grup ise buna karşı çıkıyor.

Aralık ayı sonu ile Ocak ayı başında 5 bin 12 kişinin katılımıyla yapılan araştırma sonucunun azami yüzde 2,5 hata payı olabileceği belirtildi.

DW'de yer alan habere göre Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied de sadece etin değil diğer gıda ürünlerinin de fiyatlarında artış yapılması gerektiğini dile getirdi. "Biz çiftçiler için çiftliğimize daha çok para girmesi belirleyici bir konu" diyen Rukwied, "Bunun için, tüketiciler dahil herkes üzerine düşeni yapmalı" söyleminde bulundu.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in kısa süre önce gıda ürünlerinin düşük fiyattan satılmasına yönelik eleştirilerine de destek veren Çiftçiler Birliği Başkanı, "Yüksek kaliteli gıda ürünlerimiz daha yüksek bir fiyatlandırmayı hak ediyor. Bu da şu demek: Etin fiyatı artmalı."

Bakan Özdemir'in açıklamaları
Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, geçen Aralık ayı sonunda Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, çiftlikleri ve üreticileri iflasa sürüklediği için gıda ürünlerinin çok ucuz fiyatlara satılmaması gerektiğini savunmuş ve yine düşük fiyatların, kesim hayvanlarının yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini, canlı türlerinin yok oluşunu hızlandırdığını ve iklime de zarar verdiğini ifade etmişti.

Gıda ürünlerinin "lüks mallar" sınıfına girmesine kendisinin de karşı olduğunu belirten Özdemir, diğer yandan "ekolojik gerçeğin daha güçlü bir biçimde ifade edilmesi gerektiğini" vurgulamıştı.

Bakan Özdemir'in bu çıkışına başta Almanya Hayvan Hakları Birliği olmak üzere çok sayıda örgüt destek vermiş ancak önemli bir kesim de, özellikle sosyal yardıma muhtaç insanların maddi durumuna dikkat çekerek, fiyatlandırmada sosyal dengenin gözetilmesi çağrısında bulunmuştu.
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