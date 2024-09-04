Almanya'da Başbakan Scholz'a destek giderek azalıyor

Almanya'nın doğusundaki Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerde koalisyon partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) uğradığı hezimetin ardından Başbakan Olaf Scholz üzerindeki baskı artıyor.



DW Türkçe'nin haberine göre, seçimlerden başarıyla çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) yanı sıra muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) gelen hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrılarının ardından anketler de Scholz'a olan desteğin azaldığını gösteriyor.



Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın yaptığı haftalık ankete göre Başbakan Scholz, göreve geldiğinden bu yana en düşük puanı aldı. RTL/ntv televizyonlarının yaptığı "Trendbarometer" anketine göre, Almanya genelinde Scholz'u başbakan olarak tercih edenlerin oranı yüzde 23'e düştü. Bu oran bir önceki hafta yüzde 25, geçen ayın son haftasında ise yüzde 28 olarak kaydedilmişti.



Forsa'nın 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 2 bin 508 kişi arasında yaptığı ankete göre SPD seçmenlerinin ise yüzde 70'inin Scholz'u desteklediği görüldü. Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) seçmenlerinin ise sadece yüzde 7'si Scholz'u desteklediğini beyan etti.



BAŞBAKAN ADAYI OLARAK TERCİH EDİLMİYOR

Kamuoyu araştırma şirketi Insa'nın yaptığı anket de gelecek yıl 28 Eylül'de düzenlenecek federal seçimlerde halkın SPD'nin başbakan adayı olarak Olaf Scholz yerine başka bir ismi tercih edebileceğini ortaya koydu.



Haber sitesi t-online tarafından yaptırılan ankete katılanlara başbakan adayı olarak Scholz'u mu Savunma Bakanı Boris Pistorius'u mu tercih edecekleri soruldu. Çıkan sonuca göre, yüzde 44'ü Pistorius'u, yüzde 21'i ise Scholz'u başbakan adayı olarak görmek istediğini belirtti. Ankete göre Scholz, SDP Eş Başkanı Lars Klingbeil'ın da gerisinde kaldı. Klingbeil'ı tercih edeceğini belirtenlerin oranı yüzde 30, Scholz'u yeniden başbakan adayı olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 26 olarak kaydedildi.



SPD seçmenlerinin ise yüzde 46'sı Scholz'u, yüzde 39'u ise Pistorius'u başbakan adayı olarak görmek istediğini kaydetti. Scholz ile Klingbeil'ı karşılaştırdıklarında ise SDP seçmenlerinin yüzde 53'ü Scholz'u, yüzde 32'si Klingbeil'ı tercih edeceğini belirtti. Anket, 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 18 yaş üzerindeki 2 bin kişi üzerinde yapıldı.



Seçimlerde koalisyon partilerinin uğradığı hezimetin yanı sıra seçim öncesinde muhalefetten gelen göç politikasının sertleştirilmesi yönündeki çağrılar da Scholz üzerinde baskı yaratan konulardan biri oldu. Hükümetin, eyalet seçimlerinden kısa bir süre önce Solingen'de meydana gelen bıçaklı saldırıdan ders çıkarıp hızlı bir şekilde eyleme geçmesi de koalisyon partilerine puan kazandırmadı. Daha sıkı göç ve güvenlik politikaları izleyeceğini ilan eden koalisyon hükümeti, 28 suçlu sığınmacıyı Afganistan'a sınır dışı etmişti. Öte yandan, koalisyon partileri arasında özellikle bütçe konusunda yaşanan tartışmalar da Scholz'u zora sokuyor.



BRANDENBURG'DAKİ EYALET SEÇİMLERİ KRİTİK

SPD şimdilik Scholz'a desteğini sürdürse de 22 Eylül'de Brandenburg'da yapılacak seçimlerin sonucu kritik olarak görülüyor. SPD, 1990 yılından bu yana eyalette iktidarda. Ancak Brandenburg'da 11 yıldır eyalet başbakanlığı görevini yürüten Dietmar Woidke'nin yeniden seçilememesi halinde, bu destek söylemleri aniden değişebileceği yorumları yapılıyor. Bu durumda SPD içinde, Eylül 2025'te yapılacak federal seçimlerde Scholz yerine, daha popüler olan Savunma Bakanı Pistorius'un başbakan adayı olması konusundaki seslerin daha da yükselebileceği belirtiliyor.



SCHOLZ VATANDAŞLARIN SORULARINI YANITLAYACAK

Muhalefetten gelen istifa ve erken seçim çağrıları karşısında sessizliğini koruyan Başbakan Scholz'un çarşamba akşamı vatandaşlarla bir araya geleceği etkinlikte yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. "Başbakanla Görüşme" adı altındaki etkinlikte vatandaşların sorularını yanıtlayacak olan Scholz'un seçimlerin sonucuna ilişkin değerlendirmeler yapacağı tahmin ediliyor.



Scholz, seçim sonrasındaki tek açıklamasını, SPD milletvekili sıfatıyla pazartesi günü Reuters'a yapmış, seçim sonuçlarını 'acı' olarak nitelendirmiş ve diğer partilere AfD ile koalisyon kurmamaları çağrısında bulunmuştu.



Pazar günü yapılan seçimlerde aşırı sağcı AfD Thüringen'de birinci siyasi güç, Saksonya'da ise ikinci siyasi güç olmuştu.