Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Başbakanlığı alan SPD yeni yöneticilerini seçti /12 Aralık 2021 12:54

Almanya'da Başbakanlığı alan SPD yeni yöneticilerini seçti

Almanya’da 16 yıl sonra yeniden iktidarın başına geçen SPD yeni yöneticilerini de belirledi. Ağırlıklı olarak dijital ortamda yapılan, Berlin’deki fuar alanındaki bir salonda Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri ile bazı delegelerin de hazır bulunduğu kongrede, partinin Eş Başkanı Saskia Esken koltuğunu korurken, Genel Sekreter Lars Klingbeil yeni SPD Eş Başkanı seçildi.

SHABER3.COM



2019 yılından beri eş başkan olan Saskia Esken, 606 delegeden 465’inin desteğiyle yeniden seçilmeyi başardı. 2017’den beri SPD Genel Sekreteri olarak görev yapan Lars Klingbeil ise 523 delegenin ‘Evet’ oylarıyla seçildi. Esken, delegelerin yüzde 76.7’sinin, Klingbeil da yüzde 86.3’ünün desteğini aldı. Federal İmar ve İskan Bakanı Klara Geywitz, Federal Çalışma ve Sosyal Bakanı Hubertus Heil, SPD Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı Başkanı Thoman Kutschaty, Schleswig-Holstein Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı ve Saarland Teşkilatı Başkanı Anne Rehlinger de SPD Eş Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Geywitz’e 594 delegeden 481’i, Heil’a 526’sı, Kutschaty’ye 503’ü, Türkiye kökenli Midyatlı’ya 509’u ve Rehlinger’e 539’u destek verdi.

Daha önceki dönemlerde SPD gençlik teşkilatı ‘Genç Sosyalistler’in (Jusos) başkanlığını yapan Kevin Kühnert de oy kullanan 585 delegeden 455’inin ‘Evet’ oylarıyla Genel Sekreter seçildi. Kühnert delegelerin yüzde 77.7’sinin desteğini aldı. Saymanlığa Dietmar Nietan getirilirken, Avrupa Parlamentosu milletvekili Katharina Barla da SPD Avrupa Sorumlusu oldu. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, “Bu seçimi kazandık. Ama bu yetmez. Biz başka seçimleri de kazanmak istiyoruz. Hep birlikte bunu başaracağız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Başbakanlığı alan SPD yeni yöneticilerini seçti Sonraki Haber >>

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:33