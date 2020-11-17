Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Başbakanlık çalışanına casusluk suçlaması /17 Kasım 2020 15:20

Almanya'da Başbakanlık çalışanına casusluk suçlaması

Almanya'da Başbakanlık Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nde çalışan Mısır doğumlu bir Alman vatandaşının casusluk yaptığından kuşkulanıldığı açıklandı.

SHABER3.COM


Federal Başsavcılık, Mısır doğumlu Alman vatandaşı Amin K.'nın Mısır hükümeti adına casusluk faaliyetlerinde bulunmuş olabileceğini belirtti.

Karlsruhe Başsavcılığı, hakkında dava açılan Amin K.'nın Mısır istihbaratına ülkede yaşayan aile üyelerine kolaylık sağlanması karşılığında gizli bilgileri aktardığını ileri sürdü.

İddianameye göre 1999'dan beri Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nin ziyaretçi servisinde çalıştığı ifade edilen şüpheli, 2010 yılının Temmuz ayından bu yana Mısır istihbarat servisi CBS çalışanlarına bilgi sağlamada yardımcı oluyor.

Şüphelinin  Alman iç ve dış siyasetiyle Mısır politikaları ile ilgili bilgiler derlediği iddia ediliyor.

İddianamede, sanığın annesinin Mısır'da emekli olabilmek için üst düzey bir yetkiliden yardım aldığı belirtiliyor.

Şüphelinin zaman zaman resmi resepsiyonlarada katıldığı da ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Başbakanlık çalışanına casusluk suçlaması Sonraki Haber >>

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü

Bir odun nasıl kırılmaz

Bir odun nasıl kırılmaz

Gasp anı kameraya yansıdı

Gasp anı kameraya yansıdı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:18