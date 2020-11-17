Almanya'da Başbakanlık çalışanına casusluk suçlaması





Federal Başsavcılık, Mısır doğumlu Alman vatandaşı Amin K.'nın Mısır hükümeti adına casusluk faaliyetlerinde bulunmuş olabileceğini belirtti.





Karlsruhe Başsavcılığı, hakkında dava açılan Amin K.'nın Mısır istihbaratına ülkede yaşayan aile üyelerine kolaylık sağlanması karşılığında gizli bilgileri aktardığını ileri sürdü.





İddianameye göre 1999'dan beri Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nin ziyaretçi servisinde çalıştığı ifade edilen şüpheli, 2010 yılının Temmuz ayından bu yana Mısır istihbarat servisi CBS çalışanlarına bilgi sağlamada yardımcı oluyor.





Şüphelinin Alman iç ve dış siyasetiyle Mısır politikaları ile ilgili bilgiler derlediği iddia ediliyor.





İddianamede, sanığın annesinin Mısır'da emekli olabilmek için üst düzey bir yetkiliden yardım aldığı belirtiliyor.





Şüphelinin zaman zaman resmi resepsiyonlarada katıldığı da ifade edildi.