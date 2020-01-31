Almanya'da bebeklere morfin veren hemşire tutuklandı

Hayati tehlikeye yol açabilecek solunum güçlükleri yaşayan bebeklerin, aynı anda sağlıklarının bozulması üzerine, diğer tıbbi personelin hemşireyi güvenlik güçlerine ihbar ettiği ortaya çıktı.







Euronews'te yer alan habere göre bebeklerin idrarında ağrı kesici için kullanılan morfin çıkması üzerine harekete geçen hastane yönetimi, gece vardiyasında çalışan personeli önce sorguya çekti ve daha sonra şüpheli bulunan hemşireyi polise teslim etti.





Almanya’nın güneybatısındaki Ulm kentindeki üniversite hastanesinde çalışan hemşire, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.





Alman savcı Christof Lehr, basına yaptığı açıklamada, genç kadının cinayete teşebbüs suçuyla yargılanabileceğini söyledi.