Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Berlin kapanıyor, Mart tedbirlerine dönülüyor /07 Ekim 2020 13:53

Almanya'da Berlin kapanıyor, Mart tedbirlerine dönülüyor

Almanya’da korona vakalarının hız kesmeden yükselişe geçmesi kısıtlamalara geri dönme tehlikesini gündeme getirdi. Başkent Berlin’de cumartesiden itibaren restoran bar ve kafeler gece 23.00’ten sabah 6.00’ya kadar kapalı olacak. Robert Koch Enstitüsü halkı salgına karşı korunmada aktif olmaya çağırdı.

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Pandemi ile mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde vaka sayısı 2 bin 828’e ulaştı. Ölü sayısı 16 arttı. Hastanelerde tedavi gören hasta sayısı da artışa geçti. Riskli yaşlı gruplar arasında da koronavirüse yakalanaların sayısı yükseliyor. Robert Koch Enstitüsü alarm verdi ve halkı salgına karşı korunmada aktif olmaya çağırdı. Enfeksiyon sayısı en çok Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen Eyaletleri’nde yüksek. Berlin ve Hamburg’da ise kritik sınırın üzerinde. Bulaşma vakalarının en çok yine özel eğlence ve aile içi kutlamalarda meydana geldiği belirlendi.

449 YOĞUN BAKIMDA
Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 31 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı 449’a ulaştı. Bunlardan 219’u solunum cihazında. Bir hafta önce yoğun bakım hasta sayısı 352, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 195 olarak açıklanmıştı. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Alman sağlık sisteminin henüz bu sayıların altından kalkmakta zorlanmayacağını, ancak hız kesilmezse ileride sorunlar yaşanacağı uyarısında bulundu.

BERLİN KAPANIYOR
Bazı ilçelerinde vaka sayısı 100 bin nüfus başına 50 sınırını geçen Berlin gece yasağı getiriyor. Cumartesi gecesinden itibaren restoran, bar ve kafeler gece saat 23.00’ten sabah saat 6.00’ya kadar kapalı kalacak. Uygulamadan eczane ve benzin istasyonları muaf. Ancak benzin istasyonları bu saatler arasında alkol satamayacak. Berlin ayrıca sosyal temasa da kısıtlama getirdi. Açık havada 5 kişi veya iki hane bir araya gelebilecek. İçeride ise 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasak.
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