Almanya'da binlerce kişi sokağa çıktı

Yüksek enflasyon oranları ve artan enerji fiyatları dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Almanya'da da etkili olmaya devam ediyor.





Bu durumun ülkenin farklı şehirlerindeki binlerce kişi tarafından sokaklarda protesto edildiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Çekya’da 70 bine yakın kişinin hayat pahalılığını protesto etmesinin ardından Almanya’da da eylemler yapıldı. SPD-Yeşiller-FDP koalisyon hükümetinin enflasyon ve artan enerji fiyatlarının etkisini azaltma adına 65 milyar avroluk destek paketinin açıklanmasından bir gün sonra başkent Berlin ve Leipzig'de binlerce kişi sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Doğu Almanya'da bulunan Leipzig'de Sol Parti milletvekili Sören Pellmann tarafından çağrısı yapılan eyleme 5 bin kişi katıldı. Kentin merkezinde bulunan August Meydanında bir araya gelen ve ellerinde pahalılığa, ırkçılığa karşı pankart ve dövizler taşıyan eylemciler, hükümetin politikalarına tepki gösterdi. Eylem sırasında “NATO Ukrayna'dan çekilsin”, “Kârlarınız için soğuktan donmayacağız” şeklinde pankartlar açıldı. Çekya’da 70 bine yakın kişinin hayat pahalılığını protesto etmesinin ardından Almanya’da da eylemler yapıldı. SPD-Yeşiller-FDP koalisyon hükümetinin enflasyon ve artan enerji fiyatlarının etkisini azaltma adına 65 milyar avroluk destek paketinin açıklanmasından bir gün sonra başkent Berlin ve Leipzig'de binlerce kişi sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Doğu Almanya'da bulunan Leipzig'de Sol Parti milletvekili Sören Pellmann tarafından çağrısı yapılan eyleme 5 bin kişi katıldı. Kentin merkezinde bulunan August Meydanında bir araya gelen ve ellerinde pahalılığa, ırkçılığa karşı pankart ve dövizler taşıyan eylemciler, hükümetin politikalarına tepki gösterdi. Eylem sırasında “NATO Ukrayna'dan çekilsin”, “Kârlarınız için soğuktan donmayacağız” şeklinde pankartlar açıldı.

BERLİN’DE BİN KİŞİ YÜRÜDÜ





Leipzig ve çevresinde bulunan çok sayıda antifaşist, ilerici örgüt ve kurumun da katıldığı gösteri, “sıcak sonbahar için iyi bir başlangıç” olarak değerlendirildi. Genel olarak Sol Parti içinde de tartışma konusu olan eylemde Sol Parti'nin tanınan simalarından Gregorg Gysi, Sol Parti Eş başkanı Martin Schirdewan, Federal Parlamento Meclis Grubu Eş Başkanı Amira Muhammed Ali ve eylemin çağrısı yapan Leipzig milletvekili Pellmann birer konuşma yaptı. Pellmann konuşmasında aşırı sağcı faşist grupların eylemi provoke etmeye çalıştığına da dikkat çekerek, eylemde ırkçılara yer olmadığını vurguladı. Sol Parti'nin medyatik isimlerinden ve mevcut parti yönetiminden birçok konuda farklı tutum alan Sahra Wagenknecht ise eyleme önce davet edildi, sonra bu davet iptal edildi. Eylemi provoke etmek ve dikkatleri üzerlerine çekmek isteyen “Freie Sachsen” adlı faşist örgüt de aynı saatlerde eylemin yapıldığı alana yakın bir yerde gösteri izni aldı. Almanya çapında tanınmış aşırı sağcıların katılımcı olarak çağrıldığı eyleme ise bin kişi katıldı. Sol Parti mitinginde yapılan konuşmaların ardından kitle kent içinde bir yürüyüş düzenledi. Yol boyunca sık sık antifaşist gruplarla Naziler karşı karşıya geldi. Irkçı grubun da yürümek istemesine karşı 200 antifaşist genç barikat kurarak yürümelerini engelledi. Eylem sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Sol Parti'nin önümüzdeki pazartesi de kentte eylem yapıp yapmayacağı ise belirsiz.Leipzig'deki eylemle aynı saatlerde Berlin'de ise bin kişinin katılımıyla hükümet ortağı Yeşiller Partisi'nin genel merkezi önünde bir gösteri düzenlendi.