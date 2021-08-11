Almanya'da binlerce kişiye Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Aşağı Saksonya eyaletinin Friesland bölgesinde yürütülen soruşturmada bir hemşirenin insanlara Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte etmiş olabileceği sonucuna ulaşıldı. Bahar mevsiminin ilk aylarında gerçekleşen olaydan yaklaşık 8600 kişinin etkilendiği sanılıyor. Tuzlu su çözeltisinin sağlığa zararı bulunmazken, Kovid-19'a karşı korunduğunu sanırken aslında savunmasız kalan binlerce kişiye bir doz aşı daha olmaları çağrısı yapıldı.





Yaşlılara ve en riskli gruptakilere aşı yapılan dönem





Friesland'ın 8600 sakinine Kovid-19'a yakalanma risklerinin yüksek olduğu uyarısı ve yeniden aşı olmaları çağrısı yapılması karşısında, yerel meclis üyesi Sven Ambrosy, "Tamamen şoke oldum" tepkisini gösterdi.





Sosyal medyada aşı şüpheciliğini paylaşmış





Kuzey Denizi yakınındaki kırsal ilçenin bir aşı merkezinde Kızılhaç hemşiresinin aşı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği mart-nisan dönemi, yaşlılara ve en riskli gruptakilere aşı yapıldığı dönemdi.Basın toplantısında konuşan polis teşkilatının soruşturmacıları, sosyal medya paylaşımlarında aşı şüpheciliğini dile getiren hemşirenin aşı sahtekarlığının yarattığı tehlikeyle ilgili makul şüphe bulunduğunu söyledi. Zanlının yakalanıp yakalanmadığı, hakkında iddianame düzenlenip düzenlenmediği ilk etapta netleşmedi. NDR'ye göre dosya siyasi saikli suçları araştıran özel birime devredildi.